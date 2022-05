Quién es Franco Rinaldi, el politólogo que embistió a una repartidora en Palermo

En las últimas horas se produjo un accidente vial en Palermo que tuvo como protagonista a Franco Rinaldi. Momentos antes, había compartido una cena con el diputado Martín Tetaz, quien fue una de las primeras personas en llegar al lugar del hecho para asistirlo. Se trata de un politólogo que también fue precandidato a diputado.

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad de Buenos Aires. Además es periodista y consultor en temas de aviación comercial. En las últimas elecciones legislativas integró la lista de Republicanos Unidos, el frente liberal de Ricardo López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, pero no logró conseguir los votos necesarios para seguir en carrera.

Franco Rinaldi es politólogo y consultor aeronáutico (Foto: Instagram/@francovrinaldi)

Su nombre resonó con fuerza cuando estuvo en el programa de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (eltrece), donde fue invitado para presentar su libro Aerolíneas Argentinas 2000 días de pérdidas.

Rinaldi estuvo como invitado al programa de Mirtha Legrando donde presentó su libro Aerolíneas Argentinas, 2.000 días de perdidas (Foto: Instagram / @francovrinaldi)

Además de su trabajo como consultor aeronáutico, tiene una carrera como referente en Youtube y sus videos titulados “Un café con Franco”. En su cuenta de Instagram tiene más de 10 mil seguidores y allí fue donde compartió gran parte de la campaña que hizo para las PASO del 2021.

Franco Rinaldi fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Republicanos Unidos liderada por Ricardo López Murphy en las PASO 2021 (Foto: Instagram / @francovrinaldi)

Rinaldi padece una osteogénesis imperfecta, mide 1,10 metros y utiliza una silla de ruedas para movilizarse. En 1992 ganó el Premio Persona en la categoría Niño del año; la cual años después le dio nombre a su libro, donde relata las dificultades que debió enfrentar en su vida a diario.

Franco Rinaldi embistió a una repartidora en Palermo

En horas de la madrugada del viernes, Rinaldi chocó con su auto a una repartidora en el cruce de Las Heras y Billinghurst en el barrio porteño de Palermo. La víctima debió ser hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

En las imágenes difundidas por LN+ se observa como los autos circulaban por avenida Las Heras a medida que se generaba la llamada “onda verde”. Cuando se disponían a seguir y cruzar Billinghurst, aparece por la senda peatonal una ciclista y -aproximadamente a mitad de la avenida- impacta contra el auto de Rinaldi.

Martín Tetaz sobre el accidente de Franco Rinaldi

Minutos antes del accidente el politólogo cenó con Martín Tetaz, en un restaurante ubicado en Libertador y Tagle. “Cuando terminó la comida yo me fui caminando, porque vivo a tres cuadras, y cuando estoy subiendo a casa me llama Franco y me dice ‘acabo de tener un accidente, bajá por favor a asistir a la chica’, porque él tiene una discapacidad y no se puede bajar del auto. Para entonces él ya había llamado a la ambulancia”, relató el político en diálogo con LN+.

Así fue el choque de Franco Rinaldi con un repartidora

Personal policial de la Comisaría Vecinal 14C se hizo presente en el lugar donde se encontraba el automóvil Kia Cerato de Rinaldi. Minutos después llegó Tetaz y relató: “Cuando bajé ya estaban los efectivos cortando el tránsito y dándole las primeras asistencias a la chica. Me quedé hasta que llegó la ambulancia y acompañándolo a Franco hasta que llegó su abogado”.