Giuliana Mangani fue coronada como la nueva Miss Mundo Argentina 2026 en el certamen que se realizó el último domingo en la ciudad de La Plata. Oriunda de la provincia de Mendoza, la joven de 23 años representará al país en la edición número 74 de Miss Mundo que se celebrará en mayo de 2027 en Tanzania.

Oriunda de la ciudad de San Rafael, Mangani cursa la carrera de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto y, en los últimos años, combinó su formación académica con los concursos de belleza.

Asimismo, se dedica de forma activa al trabajo benéfico. Desde hace años tiene un proyecto llamado Nuevo Rumbo, en el que busca ayudar a las personas adultas a reinsertarse en el mercado laboral o a desarrollar un emprendimiento propio. La iniciativa fue la que presentó para esta edición del concurso, que está enfocado en el trabajo social y humanitario de sus participantes.

La joven es estudiante de la Licenciatura en Economía Instagram

Según ella misma relató, el proyecto tuvo un origen personal, ya que su padre no pudo completar la escuela secundaria y desarrolló su vida laboral como trabajador independiente. A partir de esa experiencia, comenzó a pensar en la problemática que enfrentan las personas que no cuentan con formación específica o herramientas.

Su iniciativa plantea vincular a profesionales y comercios con centros de capacitación, para que puedan acceder tanto a conocimientos prácticos como a recursos para poner en marcha un emprendimiento. Entre los contenidos previstos aparecen la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y las estrategias de comercialización.

Miss Mundo

El torneo en el que se consagró incluyó cinco jornadas con pruebas de oratoria, de pasarela, de “talento”, deportes, presentación de trajes típicos y entrevistas con el jurado, según detalló Diario UNO. Mangani llegó a la final junto a Carla Meza, representante de Misiones, quien terminó como primera finalista.

Con el título argentino, la joven quedó seleccionada para participar en la 74ª edición de Miss World que se celebrará en mayo de 2027. La competencia internacional reúne a representantes de distintos países e incluye tanto las instancias tradicionales como las iniciativas sociales a través del programa “Belleza con propósito”. Para llegar a tono, la mendocina deberá entrenarse en idiomas, oratoria, comunicación, pasarela y preparación física para participar de distintas instancias de evaluación y actividades.

La candidatura de Mangani se destacó por su propuesta “Nuevo rumbo” Instagram

La joven festejó su triunfo en redes sociales y publicó fotografías con su familia y con su representante, el director de Miss Mundo Mendoza, Lucas Arias, quien compartió un mensaje en el que destacó el trabajo realizado por Mangani y al equipo que acompañó su preparación.

“No puedo sentir más orgullo y emoción por este logro. Detrás de una corona hay sueños, esfuerzo, sacrificios, muchísimo trabajo y, sobre todo, un equipo que cree y acompaña”, escribió en la publicación. Y añadió: “Gracias, Giuliana. Gracias por confiar, por entregarte a este camino, por representar a Mendoza con tanta elegancia, compromiso y determinación. Estoy profundamente orgulloso de vos y de todo lo que logramos juntos. Hoy te llevás una corona, pero también el reconocimiento a todo lo que trabajaste para llegar hasta acá”.