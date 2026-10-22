Quién es Raúl Moyano, el docente desaparecido en Tucumán que la policía busca por tierra y aire

Raúl Alfredo Moyano, un docente jubilado de 59 años, desapareció el pasado 12 de octubre mientras caminaba por el cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle, Tucumán. El hombre, con basta experiencia en trekking por zonas montañosas, había mandado ese mismo día fotos y videos del paisaje a su pareja e hijos. Sin embargo, la comunicación con ellos se cortó y tampoco llegó al punto de encuentro acordado.

Desde entonces se inició una intensa búsqueda, que en las últimas horas se profundizó con la incorporación de un helicóptero y drones.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Moyano comenzó a ascender por los senderos del cerro el lunes 12 al mediodía. Durante el trayecto, envió imágenes de su recorrida, una práctica que era habitual cada vez que comenzaba una nueva aventura.

Las condiciones climáticas adversas dificultan el operativo de rescate.

Luego de horas sin respuesta, su hijo, José Luis Moyano, radicó una denuncia. Inmediatamente se inició una búsqueda, que se complejizó en los primeros días debido al clima, según indicaron fuentes policiales a LA NACION.

El operativo para su hallazgo ya lleva 10 días y el miércoles último se intensificaron las tareas tras la incorporación de un helicóptero provincial y de drones de alta tecnología.

Quien es Raúl Moyano

Raúl Moyano nació en Río Seco, en el departamento de Monteros de Tucumán, tiene 59 años, es padre de dos hijos y recientemente se jubiló luego de dedicar su vida a la docencia.

Durante su carrera se desarrolló como maestro, director, coordinador y supervisor en distintas escuelas de Río Negro, según consignó La Gaceta. Pasó por instituciones de Cipolletti y Cinco Saltos y luego dictó clases en establecimientos rurales.

Raúl Moyano lleva una semana perdido tras hacer cumbre en el cerro Ñuñorco de Tucumán.

Llegó a ser coordinador de una escuela en El Manso, una institución que se halla al sur de Bariloche, y luego director en Pilcaniyeu.

Como hobby, también se interesó por la fotografía, la organización de eventos y el traslado de pasajeros a Chile.

Moyano es padre de Matías, de 32 años, y de Suyay, de 27. Se halla separado de la madre de sus hijos y lleva años de pareja con Liliana Tunkiewiez.

Moyano tiene 59 años Facebook

“Él hace trekking en Bariloche; es una actividad habitual para él. Además hace gimnasia y anda en bicicleta, por lo que está muy bien físicamente. Sé que pudo hacerlo tranquilamente y que era consciente de lo que estaba haciendo”, manifestó Matías, uno de sus hijos, en las últimas horas.

Por su parte, Suyay, describió a su padre como un hombre “muy activo, muy organizado y siempre con muchos proyectos”, además de destacar que “es una persona muy buena; si te tiene que ayudar, te va a ayudar”, concluyó.