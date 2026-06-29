Quiénes son “Beni” Mármol y “Pato” Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami por colarse al Mundial 2026

Los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta recuperarán la libertad en las próximas horas luego de pagar una fianza de 2500 dólares cada uno, tras haber sido detenidos en Estados Unidos por intentar ingresar sin autorización a un partido del Mundial 2026.

Los jóvenes fueron arrestados el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se disputaba el encuentro entre Colombia y Paraguay. Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), burlaron tres controles de seguridad e intentaron acceder al estadio con credenciales correspondientes a un evento anterior.

Con casi 700.000 seguidores entre los dos, los youtubers y streamers se volvieron populares en el último año. A diferencia de quienes transmiten desde un estudio o habitación, ambos se dedican a lo que se conoce como contenido IRL (por el inglés In Real Life, “en la vida real”). Este tipo de creadores suele transmitir en vivo durante horas o publicar videos desde la calle, en los que comparten situaciones de su día a día en tiempo real.

En sus canales de YouTube publican desafíos, recorridos y vlogs que suelen superar el millón de reproducciones, con títulos como “Probé la hamburguesa más grande de la Argentina”, “Sobreviví 24 horas en la calle” o “Hice la compra del mes”. Desde su llegada a Estados Unidos para cubrir el Mundial también habían comenzado a subir contenido desde ese país, con videos como “Compramos lo más caro de Disney por 24 horas” y “Probamos el sándwich más caro de Miami”.

Los dos youtubers argentinos @patoperrottaa

Según el medio estadounidense Local 10 News, al ser detenido, Mármol declaró que era “un influencer de medios” que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. Perrotta, en tanto, afirmó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el encuentro y reconoció que contaba con credenciales, aunque correspondían a un evento anterior.

Ambos forman parte de un trío de creadores junto a otro joven de origen uruguayo conocido con el seudónimo de "Bisicleta“. El youtuber publicó un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que se conociera la noticia del arresto: “Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos”.

“Ellos están bien; actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta”, cerró.

Mármol y Perretta junto a "Bisicleta" Instagram

Ambos fueron imputados por el delito de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento. La causa quedó a cargo de un juez del condado de Miami-Dade, que consideró que existía causa probable para mantener la acusación y fijó la fianza que ambos pagaron, a la espera de ser liberados del Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Las penas para este tipo de delito se endurecieron en el estado de Florida a raíz de los incidentes que ocurrieron en la final de la Copa América 2024, que también se disputó en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia.