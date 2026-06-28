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Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal

Beni Marmol y Pato Perrotta fueron acusados de haber “evadido tres niveles de seguridad” tras usar credenciales de un partido anterior para ingresar a las instalaciones del Hard Rock Stadium durante ese encuentro

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Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal.
Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal.@patoperrottaa

Dos youtubers argentinos, identificados en redes sociales como Beni Mármol y Pato Perrotta, fueron detenidos por la policía de Miami durante el partido que este sábado disputaron Colombia y Portugal por el Mundial 2026. Según informaron medios estadounidenses, los jóvenes habrían burlado tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un encuentro anterior e ingresaron al Hard Rock Stadium sin autorización. Ahora enfrentan cargos por un delito grave.

Según un reporte del medio Local 10 News, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade indicaron que ambos lograron acceder al estadio tras superar tres anillos de seguridad con acreditaciones vencidas.

Mármol, de 20 años, y Perrotta, de 26, ambos oriundos de Buenos Aires, suman cientos de miles de seguidores en YouTube y suelen producir contenido juntos para esa y otras plataformas.

Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal.
Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal.captura de redes

Siempre de acuerdo con la versión policial, Mármol declaró que era “un influencer de medios” que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. Perrotta, en tanto, manifestó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el encuentro y reconoció que contaba con credenciales, aunque correspondían a un evento anterior, según consta en el informe de arresto.

Ambos fueron imputados por el delito de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento. La causa quedó a cargo de un juez del condado de Miami-Dade, que consideró que existía causa probable para mantener la acusación y fijó una fianza de 2500 dólares para cada uno. De acuerdo con Local 10 News, los dos permanecían alojados hasta la tarde del domingo en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. En tanto, al revisar sus redes sociales, LA NACION constató que ninguno había publicado mensajes sobre lo ocurrido.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO) concluyó con éxito el cuarto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Colombia. Durante el partido, asistieron aproximadamente 61.397 aficionados. La MDSO realizó un total de 16 arrestos y registró 17 expulsiones del estadio. Estos incidentes fueron aislados y fueron resueltos con prontitud y eficacia por las fuerzas del orden”, indicó la fuerza en un comunicado, aunque sin dar mayores precisiones.

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