Radiografía docente: cuánto ganan realmente en la Argentina y por qué su salario actual es el más bajo de los últimos 20 años

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó hoy a un paro nacional para exigir, entre otros reclamos, aumentos salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el componente del salario de los docentes que pagaba el gobierno nacional y que representaba entre el 8% y el 15% del total.

El promedio ponderado nacional del salario bruto para un maestro de grado con 10 años de antigüedad de jornada simple alcanzó los $1.199.964 en marzo de este año, según el último informe indicativo del salario docente, que sistematiza los sueldos de todo el país.

La distribución de los salarios para este cargo, como suele suceder con los salarios docentes, muestra marcadas diferencias según la zona geográfica. En la Región Sur, las cifras presentan los valores nominales más altos: Neuquén registra un salario de $2.296.123, seguido por Santa Cruz con $1.818.697; Tierra del Fuego, con $1.561.921; Río Negro, con $1.357.243; La Pampa, con $1.268.018, y Chubut, con $1.018.386.

El promedio ponderado nacional del salario bruto para un maestro de grado con 10 años de antigüedad de jornada simple alcanzó los $1.199.964 Ricardo Pristupluk - La Nacion

Por su parte, en la Región Centro, Córdoba alcanza los $1.447.030 y Santa Fe los $1.353.706. En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sitúa en $1.254.102; la provincia de Buenos Aires, en $1.125.627 y Entre Ríos, en $1.042.268. En la Región Cuyo, San Juan presenta un bruto de $1.245.549; San Luis, de $1.118.641, y Mendoza, de $909.947.

En el Norte Grande, los salarios muestran una amplitud diversa. En el NEA, Corrientes lidera con $1.330.123, seguida de Chaco, con $1.259.878; Formosa, con $1.135.542, y Misiones, con $878.935. Finalmente, en el NOA, Santiago del Estero registra $1.293.191; Salta, $1.248.348; Tucumán, $1.014.449; La Rioja, $1.039.880; Jujuy, $1.037.074, y Catamarca, $1.035.352.

Hoy enseñan en el país más de 1.200.000 docentes. No se sabe el número exacto ya que no hay un relevamiento sistemático y público de la planta docente en ejercicio. La estimación del total surge de un censo que se realiza cada diez años. Ese millón de personas hoy cobra el salario docente más bajo de los últimos 20 años, de acuerdo con una radiografía docente elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). El valor real es inferior al de 2005, año en que se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que buscaba, entre otros objetivos, su recomposición.

Durante el gobierno de Javier Milei, se sumó a este problema estructural la eliminación del Fonid, oficializada en marzo de 2024. Ante ese escenario, varias jurisdicciones intentan sostener con recursos propios ese ingreso, junto con otros componentes que antes financiaba la Nación, como el adicional por Conectividad.

En Neuquén, el gobierno provincial garantiza la continuidad de ambos ítems bajo financiamiento jurisdiccional desde abril de 2024. Tierra del Fuego implementó el componente “Conectividad Provincial”, que reemplaza directamente los fondos nacionales.

Por su parte, en una línea similar, Entre Ríos implementó el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) de $36.000, junto a un complemento de conectividad local, mientras que Formosa y San Luis también han avanzado en el pago de incentivos locales equivalentes para sostener la estructura del ingreso docente. Córdoba también mantiene una compensación provincial por la pérdida del incentivo docente, que representa un 8% del salario bruto de un maestro.

Ítems por presentismo

Chaco es una de las provincias que cuenta con el ítem denominado “Aula”, un suplemento exclusivo para el personal que no registre inasistencias en el mes y cumpla con sus obligaciones concurrentes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene un “adicional salarial por presentismo”, el cual se ajusta proporcionalmente a las mejoras en el sueldo básico. También descuenta el día no trabajado, $87000, y la 30.ª parte del presentismo, que representa el 10% del salario básico conformado.

Los sindicatos consideran que las medidas relacionadas con el presentismo como “una fuerte presión sobre los trabajadores de la educación”: “Los están obligando a ir en cualquier estado. Muchas provincias están aplicando presentismo o item aula”, indicó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En Jujuy, el adicional por “Asistencia Perfecta” experimentó un cambio significativo en su cálculo en febrero de 2026, pasando de representar el 10% al 30% del sueldo básico para incentivar la concurrencia. Neuquén también modificó su “Adicional Desarrollo Profesional Docente”, estableciendo que, a partir de 2026, solo dejarán de percibirlo aquellos docentes cuyas inasistencias no estén debidamente justificadas, flexibilizando el tope previo de tres faltas trimestrales.