El Niño alcanzará en diciembre su máxima fuerza, con lluvias extendidas en gran parte de la Argentina

El fenómeno meteorológico El Niño alcanzará su pico máximo de intensidad en diciembre en la Argentina, con un aumento en la temperatura central estimado en +2,7 °C en el océano Pacífico. Se anticipa un incremento sostenido de lluvias, que se extenderán en distintas regiones del país hasta marzo de 2027.

El índice Niño 3.4 —mide la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio histórico— registró +2,2 °C esta semana, con una subida rápida. De cara a diciembre, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica asignó más del 90% de probabilidad a un evento muy fuerte y un 75% a que supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre. Ningún evento de este tipo sobrepasó esa marca desde 1950.

Mauricio N. Saldívar, especialista de la consultora Meteored, afirmó: “El Niño 2026-2027 podría superar a los eventos 1982-83 y 1997-98, aunque eso no significa que vaya a superar sus impactos en Argentina”.

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Para medir la fuerza real de este fenómeno, la entidad adoptó en febrero de este año el Índice Oceánico Relativo de El Niño, una métrica conocida como RONI por sus siglas en inglés que elimina la influencia del calentamiento global a largo plazo y de los “océanos tropicales de fondo”.

El pronóstico oficial ubica este indicador en +2,67 °C para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre. Con este registro, el evento superaría las marcas alcanzadas en 1982-83, cuando llegó a 2,5 °C, y en 1997-98, cuando marcó 2,4 °C.

También explicó que, durante octubre y noviembre, la señal con mayor humedad se concentrará en el extremo nordeste del Litoral, con precipitaciones que superarán en más de 50 milímetros los valores normales.

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En el penúltimo mes del año, el área con mayores lluvias se expandirá sobre Corrientes, Misiones, el este de Formosa y el este del Chaco. A su vez, el norte de Entre Ríos y sectores de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán sumarán entre 20 y 50 mm de exceso mensual, mientras que en la región pampeana el incremento oscilará entre 20 y 30 mm.

En diciembre, las lluvias se extenderán a casi el 80% del territorio nacional. En ese período comenzarán las complicaciones en las localidades litoraleñas situadas sobre la cuenca del Plata.

De acuerdo con las previsiones, el río Paraguay mostrará un crecimiento gradual amortiguado por el Pantanal, mientras que el río Uruguay responderá con rapidez y dejará poco margen de anticipación. El río Paraná iniciará su respuesta en ese momento y extenderá su crecida hasta marzo o abril de 2027.

El Niño impactaría generando fuertes lluvias Soledad Aznarez

Entre enero y marzo de 2027 habrá excesos superiores a los 50 milímetros en el norte del Litoral, a los que se sumarán precipitaciones adicionales de entre 30 y 50 milímetros en Cuyo, La Pampa y sectores del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.

En febrero la intensidad de las precipitaciones se mantendrá semejante a la del mes previo y en marzo los excesos seguirán sobre el sector nordeste. Pese a las advertencias, los especialistas aclararon que la magnitud alcanzada en el océano no garantiza de forma directa una inundación récord en el territorio nacional.