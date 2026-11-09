Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 9 de noviembre.

Luego de su esperada llegada a Argentina este domingo, el papa León XIV continúa este lunes con una cargada agenda oficial, con la mayor expectativa puesta en la misa multitudinaria que comenzará poco antes del mediodía en un escenario montado sobre la avenida Del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles.

El día de actividades del Sumo Pontífice comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, con una cena con los obispos argentinos.

Por la mañana, el Papa partirá desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, donde se alojó, hacia la provincia de Buenos Aires, donde recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y se prevé que llegue a las 9.15 a la localidad de Claypole para visitar al Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina. Aníbal Greco

En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos.

Santa Misa en Palermo

A las 11.30, el Sumo Pontífice volverá al centro porteño, donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Previo a la ceremonia religiosa, el Papa transitará en el papamóvil por la avenida del Libertador, desde la altura de Olleros hasta el altar. Alrededor de las 13, la ceremonia llegará a su fin. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.

El lugar tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales, y también estarán presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad. Se espera una multitud de asistentes a la misa.

Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 9 de noviembre. Santiago Filipuzzi

Charla y cena

A las 16.10, León XIV mantendrá un encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del ámbito laboral, incluyendo sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Una hora y veinte después, se llevará adelante una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, en el barrio de Retiro.

A las 18.45, el Papa participará de la Celebración de las vísperas (oración de la tarde). en la Catedral Metropolitana. Allí encabezará la oración litúrgica junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales diocesanos. Finalmente, a las 19.45, el Sumo Pontífice cerrará su segunda jornada oficial en el país con una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El cronograma de la visita

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre