Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 9 de noviembre
La mayor expectativa está puesta en la misa multitudinaria que comenzará poco antes del mediodía en un escenario montado sobre la avenida Del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles
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Luego de su esperada llegada a Argentina este domingo, el papa León XIV continúa este lunes con una cargada agenda oficial, con la mayor expectativa puesta en la misa multitudinaria que comenzará poco antes del mediodía en un escenario montado sobre la avenida Del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles.
El día de actividades del Sumo Pontífice comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, con una cena con los obispos argentinos.
Por la mañana, el Papa partirá desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, donde se alojó, hacia la provincia de Buenos Aires, donde recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y se prevé que llegue a las 9.15 a la localidad de Claypole para visitar al Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.
En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos.
Santa Misa en Palermo
A las 11.30, el Sumo Pontífice volverá al centro porteño, donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Previo a la ceremonia religiosa, el Papa transitará en el papamóvil por la avenida del Libertador, desde la altura de Olleros hasta el altar. Alrededor de las 13, la ceremonia llegará a su fin. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.
El lugar tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales, y también estarán presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad. Se espera una multitud de asistentes a la misa.
Charla y cena
A las 16.10, León XIV mantendrá un encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del ámbito laboral, incluyendo sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Una hora y veinte después, se llevará adelante una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, en el barrio de Retiro.
A las 18.45, el Papa participará de la Celebración de las vísperas (oración de la tarde). en la Catedral Metropolitana. Allí encabezará la oración litúrgica junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales diocesanos. Finalmente, a las 19.45, el Sumo Pontífice cerrará su segunda jornada oficial en el país con una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.
El cronograma de la visita
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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