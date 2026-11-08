“Lo vi, me tiembla todo”: fervor en el centro porteño por la presencia del Papa en la ciudad

Las banderas blancas y amarillas delatan que el papa León XIV ya está en Buenos Aires. Aterrizó hace apenas minutos en el aeroparque metropolitano, y en la Avenida 9 de Julio grupos de personas esperan verlo al menos pasar. También hay banderas argentinas y quienes llevan la camiseta albiceleste.

Las banderas blancas y amarillas delatan que el papa León XIV ya está en Buenos Aires Santiago Filipuzzi

“¡El Papa va a pasar por acá!”, grita una niña de unos 7 años que corre por los carriles del metrobus de la avenida Alem, a la altura de Lavalle. Tiene una bandera atada en el cuello. El tránsito también deja en evidencia que es un día histórico. Las calles están cortadas y sin circulación de autos, apenas unos pocos autorizados. Lavalle, en cambio, está invadida por granaderos que aguardan por la llegada de Su Santidad.

La mayoría de quienes se acercaron sostienen sus celulares listos. “A mí me dijeron que pasa por acá. Yo creo que al menos una foto le vamos a poder sacar”, le comenta una señora de unos 40 años a otra que se acercó más temprano. “Algunos dicen que no, pero a nosotros más temprano un guardia también nos dijo que pasaba”, le contesta.

Decenas de personas en el Bajo esperan el paso del Papa

Tras el homenaje en la Plaza San Martín, el Pontífice se dirigirá al Palacio Libertad. “Yo vengo desde Avenida de Mayo buscando el mejor lugar para verlo. Ya el solo hecho de que esté acá es emocionante”, dice Miriam Rivarola, que llegó desde Caballito para verlo. “Cuando vi que él se preparaba en Uruguay para venir para Buenos Aires, yo me preparaba para venir acá”, dice. Salió cerca de las 15, mientras que el avión papal despegó 15.53.

“Mi hija me está mandando todo. Ya aterrizó. Con sl solo hecho de verlo acá, ya me siento bien. Mañana voy a ir a la misa, no creo que pueda verlo tan cerca”, agrega.

La mayoría de los ciudadanos llegan caminando; hay grupos religiosos y gente de todas las edades Santiago Filipuzzi

Según la agenda oficial, León XIV circulará por este sector de la ciudad luego de su parada en Plaza San Martín, para el homenaje el Padre de la Patria, pero antes de la reunión con Javier Milei en la Casa Rosada.

La mayoría de la gente llega caminando. Hay gente de todas las edades. También están quienes llegan en bicicleta. Las banderas con la cara del Papa se venden a $1000.

Efectivamente, a las 17.27 sonó la primera trompeta sobre Alem , en el cruce con Lavalle. Pasó primero la comitiva de los periodistas, luego el presidente Javier Milei y finalmente llegó León XIV, que se detuvo para saludar a los granaderos.

El Papa circuló por la avenida Alem, en medio del fervor popular

La gente corría y agitaba las banderas. “Le vi la mano”, gritó una señora. “¿Llegaste a verlo?”, le preguntó otra a un hombre que lloraba. “Sí, me tiembla todo, no lo puedo creer”, respondió él.

Noticia en desarrollo