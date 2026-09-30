Registro nacional de médicos: hay más activos de los que se creía por arriba de los 65 años y menos por debajo de esa edad

Ocho de cada diez profesionales de la salud habilitados para ejercer en el país están realmente activos, según surge de un mayor control del registro de matriculados que gestiona el Ministerio de Salud de la Nación con entrecruzamiento de datos de otros organismos estatales.

“Sobre un universo de 244.588 profesionales, el 79,3% presenta señales de [tener] actividad profesional”, indicaron desde esa cartera al dar a conocer el informe sobre el estado de situación a diciembre del año pasado.

Se trata de una revisión de los datos que contiene el Registro Federal de Profesionales de la Salud (Refeps), pero cotejada con información previsional, tributaria, laboral y, también, migratoria. En los últimos años, cualquier consulta en ese registro arrojaba resultados claramente desactualizados. LA NACION pudo dar con distintos ejemplos de médicos a los que se les había dado de baja la matrícula en un distrito, pero en la consulta figuraban con la habilitación para ejercer aún activa.

Para Salud, este nuevo tamizaje del contenido del Refeps “permite conocer, con mayor precisión, cuántos profesionales hay en efectivamente disponibles en el país”, además de “contar con información de calidad” para que la Nación y las provincias “puedan planificar y diseñar actividades de formación, distribución territorial y contratación basadas en evidencia administrativa real”, según detallaron a través de un comunicado.

Como también bien señala la cartera a cargo de Mario Lugones, actualizar toda esta información clave para conocer cómo está compuesto y distribuido el recurso humano en salud territorialmente tiene que ver con “la revisión de las estadísticas sobre profesionales” en una lista de tareas pendientes dentro del “proceso de adhesión de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Ese trabajo parte de una serie que va entre 1990 y 2025 con información sobre el recurso en medicina y enfermería. De los 244.588 profesionales en el Refeps hasta el 31 de diciembre pasado, 193.205 (79%) son argentinos con título habilitante de una universidad del país.

Como se dijo, el 79,3% está ejerciendo. El 20,7% restante, está inactivo, de acuerdo con el análisis oficial. Con respecto de estimaciones previas, sin este tamizaje de la información, la cantidad de médicos por cada 10.000 habitantes no varió: era de 41,6 y ahora es de 41,8 a nivel país. Esa tasa permite desde diseñar políticas de recursos profesionales, formación y distribución territorial hasta permitir comparaciones más objetivas.

“Lo interesante es que permitió incorporar 26.998 profesionales mayores de 65 años con señales de actividad y excluir a 25.976 menores de 65 con evidencia de inactividad. Esto no quiere decir que haya aumentado la cantidad de profesionales en edad jubilatoria que continúan trabajando o que haya disminuido la de menores de esa edad en ejercicio -aclaró Salud-. Por el contrario, el nuevo criterio permite corregir las estimaciones anteriores y especificar con mayor detalle la composición de los médicos en ejercicio del país”.