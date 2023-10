escuchar

Viola varios derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Viola el principio de igualdad y no discriminación por razones de género. Desconoce la idea de parentalidad compartida del Código Civil y Comercial, como si la madre fuera la única responsable. Esos son algunas de las razones jurídicas señaladas por especialistas consultados por LA NACION que coincidieron en la inconstitucionalidad del anunciado proyecto de ley de “renuncia de la paternidad” de Lilia Lemoine, integrante del círculo íntimo de Javier Milei que hoy ocupa el octavo lugar en la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

Además, lo que propone es, en los hechos, una realidad que ya afecta a la Argentina. En el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños sin presencia de cónyuge, según datos del Indec.

“La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, precisó Lemoine sobre su iniciativa en una entrevista por el canal de streaming Neura. Y agregó: “No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.

Lo hizo luego de decir que las mujeres tienen el “privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres”. De repetirse los resultados obtenidos en las PASO, la cosplayer, fotógrafa y maquilladora que empezó a trabajar con el economista en la obra de teatro “El Consultorio de Milei”, obtendría una banca. “¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar un tipo se aprovechan”, remató.

Tras la polémica por sus dichos, desde La Libertad Avanza se distanciaron de la candidata. “Los liberales no somos manada. De hecho, los liberales hasta te diría que nos vanagloriamos de nuestras diferencias. Aparte no es algo que esté en la agenda”, dijo Milei en una entrevista con A24.

Pero Lemoine continuó defendiendo sus ideas. “Si el tipo sabe que puede renunciar a la paternidad, capaz que no la obliga a la mina a abortar”, dijo horas más tarde en ese mismo canal, aunque aclaró que ya no sería su primer proyecto.

“[El proyecto] Viola varios derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional desde la reforma de 1994, principalmente, el derecho a tener familia, a vincularse con sus progenitores, a ser cuidados y protegidos por estos, tanto en su faz moral/personal como material, entre ellos lo que se conoce con la obligación alimentaria que se relaciona de manera directa con el derecho a la vida digna de los/as hijos/as”, precisó a LA NACION Marisa Herrera, investigadora del Conicet especialista en derecho de familia, quien consideró que la idea de la candidata libertaria “demuestra el profundo grado de desconocimiento sobre el tejido normativo que rige en nuestro país”.

Apuntó también que viola el principio de igualdad y discriminación por razones de género: “Al permitir que los padres (varones) renuncien a la responsabilidad parental y, por lo tanto, que el cuidado y alimentación recaiga en las madres, retrocediéndose en todas las diferentes acciones positivas que se vienen desarrollando hace tiempo en torno a la idea de coparentalidad y la responsabilidad conjunta en la crianza de los/as hijos/as para que ello deje de ser un tema solo de las madres con el impacto negativo que se deriva no solo para ellas, sino también para los/as hijos/as y los propios padres”. Y sumó también el principio de igualdad y no discriminación en razón de la orientación sexual, dado que la idea de Lemoine se funda en la familia heterosexual, presumiendo que en toda familia hay madre y padre y, por lo tanto, desconociendo a las familias homoparentales reconocidas a través de la ley de matrimonio igualitario.

Herrera señaló también que en el derecho argentino se habla de madre y padre ante personas ya nacidas, por lo que no es posible renunciar de manera anticipada a la filiación y consecuente responsabilidad parental. Y remarcó: “No son cuestiones que quedan sujetas a la autonomía de la voluntad, sino que son de orden público”. Además de recordar que el Código Civil y Comercial obliga a ambos progenitores a brindar a sus hijos todo lo necesario para sustentarse hasta los 21 años como mínimo.

En números

El abogado constitucionalista y posdoctor en Derecho Andrés Gil Domínguez también destacó que la idea de Lemoine desconoce la normativa respecto de los derechos del niño a tener un padre y una madre que los reconozca, como la igualdad de hombres y mujeres en la custodia de los hijos que señala el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). “Te retrotrae a un concepto del siglo XIX como si la mujer fuera un mero recipiente biológico del cual el hombre dispone. Desde el punto lógico y probatorio también es insólito”, señaló.

Y aportó otro aspecto: “Es una disfuncionalidad que viola el espíritu de nuestra Constitución que dice que el Congreso tiene que sancionar leyes posibles que saquen de la discriminación estructural a mujeres y niños. Esto lo que hace es todo lo contrario”.

Es una realidad, además, que ya sucede en la Argentina. En el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con menores y sin presencia de cónyuge, según datos oficiales. Esto representa al 11,7% del total de hogares, en los que se estima viven más de 3.000.000 de niños y niñas. Además, el 26,1% de estos hogares tuvieron ingresos por debajo de la canasta básica total y el 4,6%, por debajo de la canasta básica alimentaria.

Unicef calculó que el 51% de los padres que no convivían con los niños a fines del año pasado no habían pagado la cuota alimentaria en los últimos seis meses y que el 12% solo lo había hecho en algunas ocasiones.

Además, casi el 60% de los hogares sostenidos por mujeres reportó haber recurrido a financiamiento. El 72,6% lo destina a lo más elemental, la compra de comida y medicamentos, y casi la mitad destina todos sus ingresos para hacer frente a sus deudas o sostiene que le resultan insuficientes para afrontarlas, según datos del Primer Informe sobre Endeudamientos, Géneros y Cuidados en la Argentina 2023, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Ministerio de Economía de la Nación.

“Hemos luchado y seguiremos luchando para que los padres reconozcan su paternidad y cumplan su función. Es una barbaridad porque libera a los hombres de una responsabilidad, y la cuota alimentaria es lo que menos cumplen los hombres. Así como decimos que cuando se opta por tener un hijo una mujer queda vinculada de por vida, un hombre también. Eso es el apoyo económico y también es la presencia, es decir, que no se borren, que es muy habitual en los adolescentes. Es una responsabilidad de los dos y es algo que ya está consagrado, me parece una barbaridad y una irresponsabilidad frente a los chicos”, opinó sobre el proyecto Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, en diálogo con LA NACION.

Y cerró: “Siento que esto condice a que hay pocas mujeres que acompañan y que los varones jóvenes son los que más los apoyan [a La Libertad Avanza], y son ellos quienes tienen menos sentido de la paternidad en general y pareciera que solo están mirando sus beneficios. Hay una desvalorización de lo que es el cuidado de los niños que es muy grave. Nosotros estamos reclamando por la pobreza y lo que esto significa por el deterioro y ahora parece que todo vale: a los chicos los podemos dejar sin padre, los podemos vender”.