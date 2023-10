escuchar

Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, propuso esta tarde un proyecto de Ley de “renuncia de la paternidad” que generó gran polémica en las redes sociales. “No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener”, señaló una de las asesoras del presidenciable Javier Milei.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla?”, cuestionó Lemoine durante una entrevista por el canal de streaming Neura.

“Porque hay muchas mujeres que para enganchar un tipo se aprovechan”, continuó la asesora cercana a Milei. Bajo ese argumento, Lemoine anticipó que en caso de ser elegida como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires propondrá un proyecto de Ley que plantea a los hombres la posibilidad de renunciar a la paternidad.

Y en relación a la iniciativa, precisó: “La mujer cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

Ante el desconcierto y los cuestionamientos de los conductores del programa, Lemoine volvió a defender el proyecto de Ley al argumentar que muchos hombres son engañados durante el acto sexual bajo la mentira de que sus parejas están tomando algún método de anticoncepción.

“Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura cuando no lo quiso tener”, remarcó Lemoine. Tras ello, uno de los conductores le preguntó qué hacer en caso que haya sido el mismo varón quien decidió no utilizar un método anticonceptivo.

“Eso es responsabilidad de él. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación y se toma la pastilla del día después”, resolvió Lemoine. “Es simple”, agregó. Sin embargo, los presentes ahondaron, además, en la dificultad burocrática de llevar a cabo lo propuesto por la referente libertaria. “Vos no podés tener tener tanta burocracia en el medio”, concluyó la asesora de Milei.

Las mujeres pinchan los forros para enganchar a los hombres, dice 🤦🏻‍♀️

Varones, quiéranse. No voten este despropósito. https://t.co/tdnpIyYCyg — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 17, 2023

El proyecto de Ley anunciado esta tarde por Lemoine rápidamente se hizo eco en las redes sociales donde varios usuarios apuntaron contra la propuesta de la referente libertaria.

En tanto, la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, rechazó de forma contundente los dichos de la asesora de Milei. “Varones, quiéranse. No voten este despropósito”, reclamó la funcionaria del Gobierno por redes sociales.

Los puestos de asesores legislativos como recompensa al trabajo en la campaña. Más ñoquis que en una fábrica de pastas. Fraude en la interna. Más peronistas que Barrionuevo.

Ah pero la casta! @lilialemoine @LLibertadAvanza pic.twitter.com/dmapasIK4v — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 17, 2023

Por su parte, el diputado de PRO Fernando Iglesias se sumó a las críticas contra la propuesta de Lemoine y desde su cuenta de X (ex Twitter) sentenció: “Los puestos de asesores legislativos como recompensa al trabajo en la campaña. Más ñoquis que en una fábrica de pastas. Fraude en la interna. Más peronistas que Barrionuevo. Ah pero la casta!”.

En tanto ayer, otro episodio protagonizado por La Libertad Avanza generó asombro y polémica en algunos sectores. Durante un acto que encabezaron este lunes Javier Milei y Carolina Píparo en Moreno, el candidato a jefe de Gobierno porteño por ese espacio, Ramiro Marra, vendió “dólar blue” en pleno encuentro electoral.

En un acto simbólico y provocativo al mismo tiempo, Marra ofreció a dos personas un dólar -para cada uno- y recibió a cambio $1000. El accionar del candidato se da luego de que el presidente Alberto Fernández denunciara penalmente a la dirigencia de La Libertad Avanza por “intimidación pública”, tras sus dichos recientes en contra del valor del peso y los plazos fijos en moneda nacional, consideraciones que fueron criticadas tanto desde el oficialismo como desde Juntos por el Cambio.

