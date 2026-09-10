Restaurantes kosher en Buenos Aires: los mejores para Rosh Hashaná

Desde el viernes 11 de septiembre hasta el domingo 13 se celebra el Año Nuevo Judío o Rosh Hashaná. Además de los eventos religiosos que se llevan a cabo en las diferentes comunidades, también está la opción de reunirse a comer en restaurantes kosher junto a la familia. Aprovechá esta guía y conocé a cuáles podés ir en Buenos Aires.

Uno por uno: los restaurantes kosher de Buenos Aires para Rosh Hashaná

Yum

Este restaurante y café de Balvanera ofrece un menú variado para sus comensales, desde sushi hasta pizzas, empanadas, ensaladas y platos gourmet con una presentación estética y llamativa. El entorno del lugar es amigable y hogareño, con detalles en madera que reconfortan al visitante.

Sushi de Yum - @yum.restaurante

¿Dónde queda? En Tucumán 3099.

Bibi’s Burgers

Esta hamburguesería de Palermo rompe con la solemnidad de los restaurantes de comida rápida tradicionales y adapta a su menú comida kosher con una estética neoyorquina. Resolvieron a la perfección el reemplazo de queso para el relleno y uno de sus platos favoritos es el sándwich de pastrami.

Las hamburguesas de Bibi's son totalmente kosher (Fuente: Instagram/@bibis.burgers)

¿Dónde queda? Av. Scalabrini Ortiz 3114.

L’harmonie

Esta cafetería tiene una carta casi imperceptible al cliente sobre sus productos kosher, pero respetan a la perfección los lineamientos religiosos. Croissants, café, sándwiches, ensaladas, tartas y pastelería, todo esto la posiciona como un punto imperdible para disfrutar con amigos o familia del Año Nuevo Judío.

L'harmonie es una cafetería y restaurante con un menú kosher que pasa desapercibido (Fuente: Instagram/@lharmonie___)

¿Dónde queda? Avenida del Libertador 3118, Palermo; Maure 1516, Palermo; Zabala 1925, Belgrano; Nicaragua 6068, Palermo.

Lo de Víctor

Esta parrilla tradicional de Buenos Aires es perfecta para compartir un mediodía acompañado con los seres queridos. Su oferta 100 % kosher está compuesta por cortes como bife de chorizo, asado de tira, vacío, entraña, pollo a la parrilla.

Lo de Víctor es una parrilla tradicional kosher en el corazón de Buenos Aires (Fuente: Instagram/@lodevictorkosher)

¿Dónde queda? Paso 610.

Forno Fettuccine

Este restaurante de estilo casero no copia al bodegón, pero se asemeja. De corte italiano, es un sitio donde el cliente puede hallar platos típicos de la gastronomía mediterránea a buen precio. La especialidad es pizza la napolitana y las pastas.

Forno Fettuccine - @forno_fettuccine