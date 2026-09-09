¿Cuándo es Rosh Hashaná 2026?: Fecha exacta y horario de inicio en la Argentina

En el mes de septiembre se celebra el Rosh Hashaná, una de las celebraciones más importantes de la comunidad judía. Esta festividad en 2026 cae entre los días viernes 11 y el domingo 13.

A raíz de ello, una de las preguntas más frecuentes es cuál es el horario de inicio del Rosh Hashaná en la Argentina. Para ello, es importante saber que el inicio se da cuando aparece la primera estrella en el firmamento, un evento que sucede, aproximadamente 20 minutos después de la puesta del sol.

Rosh Hashaná

Para tener una noción del horario, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el día viernes 11 de septiembre el Sol se esconderá 18.41, por ende, el inicio será alrededor de las 19. Después de este evento, se da inicio al año 5787 de la comunidad judía.

La jornada en cuestión se traduce como “cabeza del año”, en el sentido de ser considerada la fecha a partir de la cual provienen todas las otras.

Escuchar el sonido del shofar es una de los momentos más importantes de Rosh Hashaná

El comienzo del Rosh Hashaná viene acompañado de la tradición de tocar el shofar, un instrumento creado a partir del cuerno de un animal kosher, el cual es entonado un centenar de veces inaugurando el mes del Tishréi, cabecera del calendario hebreo.

Cómo se celebra Rosh Hashaná

Luego del tradicional toque del shofar, las familias judías reunidas por Rosh Hashaná hacen bendiciones y una cena ritual en la cual algunos platos tradicionales son la manzana con miel (muchos de los ingredientes son dulces para pedir por un año con dulzura), el gefilte fish o el Lecaij, un postre elaborado a base de miel que combina huevo, azúcar, canela, té, aceite.

¿Qué Es El Rosh Hashaná Que Celebran Hoy Los Judíos

Según la tradición, en este tiempo Dios evalúa si conceder un año más a la humanidad en la Tierra, por lo que también se lo llama Día del Juicio Final. Por eso, uno de los saludos típicos para ese momento y el resto de la festividad es “Shaná tová”, una expresión de augurios positivos para el año entrante, que puede ir acompañado de la bendición “Leshaná tová tikatev vetejatem”, que en hebreo significa “que seas inscripto y sellado para un buen año”.

Cuáles son las costumbres de Rosh Hashaná

El significado de Rosh Hashaná va más allá de la celebración de un nuevo año. Marca el fin del mes hebreo de Elul y el inicio de Tishrei, un momento solemne dedicado a la reflexión personal y al arrepentimiento. Este periodo es importante en la tradición judía, debido a que las personas buscan ser inscriptas favorablemente en el Libro de la Vida, en preparación para el juicio divino.

Durante Rosh Hashaná, es común escuchar saludos como “Shaná Tová”, que significa “buen año”, o “Ketivá vejatimá tová”, que desea a la persona ser sellada para un buen año. Estos saludos reflejan el deseo de un nuevo ciclo lleno de bendiciones y prosperidad.

Las manzanas bañadas en miel representan el deseo de un año dulce

Cuáles son las comidas típicas para celebrar el Año Nuevo Judío

Una de las costumbres más conocidas de esta festividad es el consumo de ciertos alimentos simbólicos. Entre ellos destacan las manzanas bañadas en miel, que representan el deseo de un año dulce. Otros alimentos tradicionales incluyen el pan jalá en forma redonda, las granadas y las cabezas de pescado, cada uno con un significado particular ligado a la abundancia, la prosperidad y la vida.

Además, es común celebrar el seder de Rosh Hashaná, una cena especial en la que se consumen alimentos conocidos como simanim, que simbolizan buenos deseos para el año venidero. Estos alimentos incluyen remolachas, frijoles, puerros y dátiles, entre otros, y varían según la tradición familiar.

Las comidas de Rosh Hashaná están ligadas al significado de abundancia y prosperidad Gentileza Daniela Chueke

Cuáles son las tradiciones de Rosh Hashaná

En Rosh Hashaná se recitan oraciones que no se dicen durante el resto del año, con el propósito de pedir perdón por los pecados y buscar el favor divino.

Una de las tradiciones más distintivas de Rosh Hashaná es el toque del shofar, un cuerno de carnero que emite un sonido particular y que se asocia con el llamado al arrepentimiento. Durante los dos días de la festividad, se escucha el shofar en varias ocasiones, con diferentes tipos de sonidos que simbolizan distintos aspectos de la fe. Estos toques incluyen el “tekiah”, un sonido largo y único, y el “teruah”, una serie de toques breves y rápidos.