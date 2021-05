Restricciones: ¿Se suspenden los turnos y las prácticas médicas programadas?

María del Pilar Arano, de 83 años, tenía turno para hacerse una audiometría el próximo sábado 6 de junio por la mañana, en el centro médico de atención primaria Belgrano Medicina Integral. Hoy le avisaron que van a tener que cancelarlo, y que por favor vuelva a contactarse para reprogramar la visita. “El próximo viernes 28 también tengo que hacerme un fondo de ojos, un control requerido por el oftalmólogo previo a la cirugía de cataratas me indicaron. Por el momento no me dijeron nada. Ojalá no se suspenda también”, ruega Pilar, que es afiliada al PAMI.

¿Qué pasará la semana próxima con los turnos médicos, los estudios y las cirugías programadas que están por fuera de los casos de Covid-19?

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció un confinamiento total por nueve días en las zonas con alerta epidemiológica, con semáforo rojo. Cierran las escuelas, los clubes, los restaurantes. No se pueden hacer reuniones sociales ni en las casas ni en los espacios al aire libre. Pero a mucha gente le surgió la duda con respecto a los turnos médicos que ya tenían agendados para esas fechas.

Según pudo saber LA NACION, la atención de las prácticas médicas por fuera del Covid-19 dependerá de cada centro de salud, en función de los recursos, las camas y la disponibilidad de sus profesionales.

Desde el Instituto Alexander Fleming, respondieron que continuarán con la atención a los pacientes oncológicos como hasta ahora. “No se suspenden las consultas, los tratamientos ni las cirugías. Incluso las prácticas para el próximo lunes 24, que ya estaban programadas con pacientes con PCR negativos, serán atendidas”, aseguró el doctor Federico Coló, director médico de la institución.

“Las enfermedades cardiovasculares no se detienen”

En el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), que trabaja con pacientes que tienen afecciones cardiovasculares, a través de prepagas, obras sociales y en forma particular, reconocen que el trabajo durante la semana próxima implica un desafío grande.

“Las enfermedades cardiovasculares no se detienen, y el ICBA va por seguir cuidando de sus pacientes, sin interrupciones —señaló su director médico, el doctor Alberto Alves de Lima—. No vamos a suspender las consultas con los especialistas, ni las prácticas ni los procedimientos que ya estaban programados. Siempre respetando las normas de cuidado y los protocolos sanitarios vigentes. Además, vamos a colaborar [con los pacientes] en la obtención de los permisos de circulación correspondientes, para que puedan trasladarse”.

Luciana Chartruc tuvo coronavirus a fines de marzo pasado. Cuando recibió el alta, el médico que le hizo el seguimiento durante la enfermedad, y el aislamiento domiciliario, le recomendó que se hiciera un chequeo integral post-Covid. Llamó a la central de turnos de su prepaga, Galeno, y le agendaron una visita con un médico clínico para el próximo jueves 27.

Hoy llamó al sanatorio La Trinidad , en Palermo, para saber si la iban a atender. “Me dijeron que sí, que solamente se habían cancelado los turnos y las prácticas de los días lunes 24 y martes 25, pero que por el momento el resto de la semana funcionaba todo igual. Que si llegaba a suspenderse me avisaban un día antes”, cuenta Luciana, que es diseñadora gráfica y trabaja de manera freelance.

Desde la empresa de medicina prepaga, informaron que las cirugías que se autorizan en este momento son todas las oncológicas, las ambulatorias y, “obviamente” los partos y cesáreas. “Las que no revisten gravedad y pueden esperar, se están reprogramando —comunicaron fuentes de Galeno―. Por supuesto, las atenciones de urgencias, emergencias, guardias y el servicio de telemedicina están disponibles, y en pleno funcionamiento. Esto no es algo nuevo [en referencia a las medidas recientes], y se está haciendo ya desde hace algunas semanas en consecuencia de las últimas reglamentaciones establecidas”, informaron.

Luciano Cassab es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y jefe de la sección mastología del Hospital César Milstein (ex Hospital Francés). Para el especialista, el diagnóstico precoz y el tratamiento de patologías como el cáncer de mama son esenciales, ya que de eso dependen las posibilidades de sobrevida.

“Por tal motivo, continuaremos atendiendo como lo veníamos haciendo. No se suspenden cirugías de urgencia ni con patología maligna. No se suspenden los tratamientos de quimioterapia en curso si los pacientes cumplen con los protocolos preestablecidos. Solo se retrasan las cirugías de patologías benignas. Esto último se debe, principalmente, a la escasez de camas en internación”, explica Cassab, y no a las últimas restricciones dictadas por el Gobierno.