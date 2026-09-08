Retiraron la camioneta que había ingresado de forma ilegal en la Pampa del Leoncito: qué pasó con el conductor

La Justicia de San Juan autorizó durante el último fin de semana el retiro de la camioneta 4x4 que había ingresado de forma ilegal en el área protegida de Pampa del Leoncito, luego de estar encallada durante varias semanas. Por otro lado, se confirmó que los responsables recibirán una multa $8.600.000.

Mediante un operativo especial ejecutado con el fin de evitar un mayor daño ambiental sobre la planicie de arcilla y limo, la extracción de la Toyota Hilux se realizó bajo estrictas pautas judiciales.

La maniobra fue supervisada por Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, precisó el el portal MDZ.

Así retiraron la camioneta en Pampa del Leoncito

El paso del vehículo que ingresó pese a la prohibición de circulación y recorrió alrededor de 1,5 kilómetros, dejó huellas que, según especialistas, demorarán unos 80 años en revertirse. El conductor del rodado fue identificado como Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años, quien avanzó con su Toyota Hilux acompañado por Pablo Andrés Abraham.

Pese las inclemencias climáticas de las últimas semanas, las huellas de las ruedas siguen visibles y hay surcos de hasta 25 centímetros de profundidad.

Según el medio local, la orden fue emitida por el Juzgado de Paz de Calingasta, dirigido por el juez Andrés Troche. Además de establecer las condiciones para extraer la 4x4, el magistrado dispuso que todos los organismos que participaron del operativo dejaran constancia de lo ocurrido mediante un acta.

Las marcas que dejó la 4x4 sobre la Pampa del Leoncito Gentileza PaseAndo

Sobre el castigo económico, la Justicia puntana sancionó a Añó y a Abraham no solo por haber ingresado al área protegida, sino también por las maniobras realizadas después de que la camioneta quedara atrapada. Dichos intentos de retirar la camioneta habrían ocasionado daños adicionales y ambos hombres utilizaron una escalera plegable destinada al traslado de motos, pero la estructura se enterró en el suelo. Después, una de las motos habría circulado por el sector y generado nuevos rastros.

La multa fijada para cada uno equivale a 16 sueldos correspondientes al escalafón administrativo mínimo de la administración pública de San Juan, lo cual se traduce en un pena de $4,3 millones para cada uno. Es decir, un total de $8,6 millones.

Pampa del Leoncito, conocida también como Barreal Blanco, es un área protegida ubicada en el departamento de Calingasta, al oeste de la provincia y está dentro del Parque Nacional del Leoncito.

La zona tiene 12 kilómetros de largo y tres kilómetros de ancho. Cuenta con una superficie blanca y llana, compuesta de limos y arcillas de origen salino, según se lee en la página web de la Secretaría de Cultura de San Juan.

Esta geografía cautiva al turismo ya que su superficie plana y blanca genera una vista única de la Cordillera de los Andes. El viento es casi constante y el carrovelismo es el deporte más practicado, ya que se puede alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora por la fuerza de las ráfagas.