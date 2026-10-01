Retroceso histórico: el Perito Moreno perdió casi un kilómetro de frente en apenas 100 días

EL CALAFATE.- En apenas 100 días, entre febrero y junio, el frente del glaciar Perito Moreno se alejó 910 metros de la costa donde históricamente solía formarse el dique de hielo. La marca supera el retroceso de 750 metros registrado en 1899 por el geólogo alemán Rudolf Hauthal. El dato confirma que uno de los glaciares más famosos del mundo continúa atravesando un proceso de retroceso sin precedentes.

La información divulgada por Glaciarium forma parte del monitoreo que el museo científico lleva adelante junto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, a partir de un trabajo conjunto iniciado en mayo de 2025, que consiste en realizar vuelos con un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para registrar el proceso de retroceso en períodos bien definidos.

A través de las imágenes obtenidas por los vuelos VANT operados por Facundo Albertengo, técnico del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG), se pudo determinar que los cambios ocurridos durante el verano 2025-2026 continuaron en los meses de otoño, tal como revelan las imágenes tomadas entre el 24 de febrero y el 4 de junio de este año.

Imagen que refleja como el frente se aleja de la Península de Magallanes, PNLG, Santa Cruz Glaciarium

“En otoño de 2026 el glaciar perdió otros 0,65 km² que, agregados a los 0,81 km² perdidos durante el verano 2025-2026, suman un total de 1,46 km². Para visualizar la magnitud de los drásticos cambios recientes, comparamos la pérdida de área en verano y otoño 2025-2026 con el área perdida desde mediados de 2018”, detalla el informe de Glaciarium, cuyo director científico es el ingeniero Pedro Skvarca.

La información viene a confirmar una observación que quienes trabajan diariamente frente al glaciar vienen realizando desde hace meses: el glaciar Perito Moreno ingresó en un proceso de retroceso que no muestra señales de revertirse. Si bien se trata de una característica que hoy comparte con glaciares de distintas partes del mundo, el rasgo distintivo del Perito Moreno era que hasta 2018 fue considerado un glaciar en equilibrio; es decir, las masas de hielo que perdía durante la primavera y el verano las recuperaba durante el otoño y el invierno.

En el informe publicado ayer por Glaciarium precisan que los grandes cambios en el glaciar Perito Moreno comenzaron en 2018, con el desacople de morenas subacuáticas en ambos frentes, el incremento de las temperaturas, especialmente durante los últimos veranos, el aumento de la velocidad del hielo (aceleración) y un fuerte adelgazamiento acompañado de retrocesos y pérdida de superficie.

Entre el 24-02 y el 04-06 el glaciar Perito Moreno perdió 0,65 km2, el 80% del área perdida en verano., PNLG, Santa Cruz Glaciarium

Otro de los datos más alarmantes del estudio que llevan adelante Glaciarium y el PNLG indica que, en apenas 197 días, el glaciar Perito Moreno perdió el 44% de toda la superficie retrocedida desde 2018.

Los investigadores destacan además que la presencia de grandes bloques de hielo flotando en el Canal de los Témpanos durante el verano y el otoño pasados se convirtió en una señal visible de los cambios que atraviesa el glaciar.

Si se lo traslada a dimensiones más conocidas, puede decirse que en ocho años el glaciar perdió una superficie equivalente a 458 canchas de fútbol (considerando la medida estándar profesional de la FIFA de 7140 metros cuadrados), de las cuales 204 canchas se perdieron únicamente entre el verano 2025-2026 y el otoño pasado.

El informe también detalla que el 19 de marzo se midieron las profundidades en las zonas de retroceso reciente del Canal de los Témpanos y el Brazo Rico. El operativo se realizó con apoyo logístico de la Intendencia del PNLG y la participación del timonel guardaparque Roberto Seguel, el asistente y guía Steffen Welsch y el ingeniero Pedro Skvarca, responsable del proyecto de investigación 089-DRPA-2025. Las mediciones se extendieron durante cuatro horas y se llevaron a cabo mediante una ecosonda Lowrance HDS7 instalada en un bote semirrígido.

Imagenes comparativas del glaciar Perito Moreno, entre 1901 y 2026 Glaciarium

Desde Glaciarium explicaron que es la primera vez que se realizan mediciones de profundidad en el sector del estrecho que conecta el Canal de los Témpanos con el Brazo Rico del lago Argentino. “La fuerte pendiente continúa desde el Mirador hacia el frente, con profundidades en el Canal de los Témpanos que oscilan entre los 110 y los 180 metros desde la punta hacia el noroeste, mientras que en el Brazo Rico el lecho es bastante menos profundo, variando entre 100 y 70 metros”, señalaron. También explicaron que la presencia de hielo de escombro hizo imposible navegar y realizar mediciones en otros sectores del frente glaciar.