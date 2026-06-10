Revelaron la última foto del Indio Solari, tomada un día antes de su muerte

Luego del multitudinario velorio y la despedida a Carlos Alberto el “Indio” Solari, se dio a conocer su última foto con vida. La misma fue publicada por Gastón Daus, histórico asistente del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en su cuenta de Instagram. La imagen fue registrada horas antes del fallecimiento del mítico artista a los 77 años.

“Indio: Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas“, escribió Daus en el posteo.

El posteo de Daus

Junto al breve pero emotivo texto, se lo puede ver a Solari en la intimidad del jardín de su casa de Parque Leloir vestido con un tapado negro, zapatillas deportivas y caminando por el césped con su bastón. En la foto, el artista aparece señalando algo que no llega a verse en el encuadre de la publicación.

“Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo”, continúa el mensaje que Daus le dedicó a Solari.

Al final de su relato, el cuidador del “Indio” escribió: “PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo. Foto: 4/6/26″. Esa última línea evidencia la cercanía del registro fotográfico con el deceso del cantante: apenas 24 horas.

En el feed de Daus puede verse que su trato con Solari era casi cotidiano. Varias imágenes de ambos, sonriendo y en diferentes etapas de su vida, dan cuenta del lazo que los unía. Además, el asesor tenía un viejo ritual en redes sociales: cada 17 de enero, el día del cumpleaños del cantante, publicaba una foto saludándolo.

La imagen del Indio no tardó en viralizarse en redes sociales, acompañada por comentarios y mensajes que resultaban de la combinación de la alegría y la tristeza de millones de fanáticos desperdigados en diversos puntos del país.

Horas después de esa foto, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado cenó con su familia y se dirigió a la pileta climatizada que utilizaba para atenuar los dolores asociados al Parkinson que lo venía castigando desde hacía varios años. En ese espacio, durante la madrugada del viernes, sufrió el ACV hemorrágico que terminó con su vida.

Más imágenes poco conocidas

En sintonía con el posteo de Daus estuvo la publicación del Colegio Milton, institución educativa a la que asistió desde el jardín hasta terminar la primaria Bruno Solari, el único hijo del “Indio” fruto del matrimonio del músico con Virginia Mones Ruiz (“Viru”), su pareja durante más de las últimas cuatro décadas.

El posteo del colegio

También en Instagram, la escuela expresó su congoja por la partida del mítico cantante a través de un mensaje y fotografías tomadas durante distintos momentos de la trayectoria escolar de Bruno junto con sus padres. La publicación terminó por sacar a la luz momentos inéditos de la vida del músico: el juramento a la bandera y el egreso del nivel primario de su hijo.

Indio Solari durante una celebración escolar

“Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari. Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton", sostuvieron en el comunicado los directivos del establecimiento.