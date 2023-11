escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y zonas bonaerenses, así como para otras 11 provincias el país.

En la Ciudad rige un alerta amarilla por lluvias llegarán en las primeras horas de la tarde y se extenderán hasta la noche. Además, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23° con ráfagas de viento provenientes del noroeste de hasta 31 kilómetros por hora.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires rige un alerta naranja por tormentas fuertes que se darán por la tarde y se podrían extender hasta la noche y la mañana del sábado. En tanto, el fin de semana continuará nublado al igual que los próximos días para toda la zona del AMBA.

En esas provincias, las tormentas serán fuertes o severas y se pronostica que estarán acompañadas por ráfagas muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además el SMN emitió alerta amarilla por vientos en el territorio bonaerense, y en las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Juan.

La alerta amarilla por lluvias también rige en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Salta. En tanto, la naranja por fuertes tormentas se extiende en Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe.

Las alertas de nivel amarillo implican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que el SMN recomendó a la población no sacar la basura ni retirar objetos que impidan que el agua escurra. También pidió evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; prestar atención ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.

El nivel naranja, que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo que las recomendaciones del SMN son buscar un lugar bajo techo; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas; y mantenerse lejos de postes de luz o cables de electricidad.

Cómo estará el clima el fin de semana

Mientras el sábado se prevé una jornada con lluvias por la mañana, mejoras hacia la tarde y una temperatura que se ubicará entre los 18 grados de mínima y 25 de máxima, para el domingo no se pronostican lluvias pero estará parcialemente. Además, habrá viento del sector sureste y la temperatura se irá elevando con el correr del día, con una mínima de 16 grados y máxima de 22.

