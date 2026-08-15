Robots, alianzas y trabajo en equipo: cómo es la competencia que reúne a estudiantes de todo el país

Programación, creatividad, trabajo en equipo y robótica. Esas son algunas de las habilidades que pusieron en juego los más de 15.000 estudiantes que participan de la Copa Robótica Educabot 2026, una competencia que comenzó en 2019 y este año reunió por primera vez a jóvenes de entre 15 y 18 años de las 23 provincias del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

En total participan 1.386 escuelas, organizadas en 3.018 equipos, que atraviesan distintas instancias antes de llegar a las semifinales provinciales. La propuesta combina desafíos online, iniciación a la programación y a la robótica y trabajo en equipo.

La convocatoria creció respecto de la edición anterior. En 2025 participaron siete jurisdicciones: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y la Ciudad de Buenos Aires. A la instancia final de esa edición, realizada en Neuquén, llegaron 18 equipos. La ganadora de la última edición fue la Escuela de Educación Técnica Dr. Alberto Einstein, de Salta, con el equipo “Fenrir-la-2”.

Después de atravesar las distintas etapas de la competencia, los equipos que logran avanzar se preparan para la definición. La Final Nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 será el 25 y 26 de septiembre en Neuquén. El equipo ganador viajará a Corea del Sur para representar a la Argentina en el First Global Challenge 2026, el Mundial de Robótica, que se realizará del 7 al 10 de octubre en Incheon y contará con equipos de más de 190 países.

Uno de los equipos de Córdoba que es finalista de la Copa Robótica Gentileza del Instituto Técnico Adrián P. Urquia

En qué consiste la Copa Robótica

Entre los estudiantes que ya atravesaron las instancias presenciales están los integrantes del Instituto Técnico Adrián P. Urquía, de General Deheza, Córdoba, y de la Escuela de Educación Técnica Secundaria Nº2 República Argentina, de San Miguel. Los primeros compitieron con el equipo “Los cinco pioneros”, nombre que eligieron después de haber ganado la edición anterior; los estudiantes tienen entre 17 y 18 años y son compañeros de colegio.

El equipo del Instituto Técnico Adrián P. Urquia con el robot que los llevó a la final Gentileza del Instituto Técnico Adrián P. Urquia

El recorrido hacia las semifinales comenzó de manera virtual. “En la primera etapa había que hacer videos de presentación donde se clasificaba la puntuación, la oralidad, creatividad y demás”, explicó a LA NACION una de las participantes.

La segunda etapa estuvo centrada en el trabajo en equipo. Los estudiantes tuvieron que distribuir energía eólica dentro de un juego y organizarse en distintos roles para resolver la consigna. En esa instancia avanzaron los mejores 20 equipos.

Finalistas de la copa robótica de la Escuela de Educación Técnica Secundaria N.º 2, de San Miguel Gentileza de Escuela de Educación Técnica Secundaria N.º 2,

La temática de las distintas pruebas estuvo vinculada con la energía eólica y funcionó como una preparación para las instancias presenciales. A medida que avanzaba la competencia, los estudiantes debían resolver desafíos que requerían cada vez más organización y coordinación.

En las semifinales provinciales apareció el componente de robótica. Los integrantes de cada equipo se repartieron diferentes funciones: algunos se encargaron de la programación, otros del manejo del robot y otros de acompañar al piloto o participar de la estrategia.

Los estudiantes explicaron que los roles no se asignaron al azar, sino que tuvieron en cuenta las habilidades de cada integrante.

Además de manejar y programar los robots, los equipos tienen que resolver los desafíos que se presentan durante los partidos. Pero la competencia tiene una particularidad: no se enfrentan siempre solos.

Dos equipos forman una alianza para competir contra otros dos y deben ponerse de acuerdo antes de cada partido. “Cada vez que teníamos que hacer una alianza con otro equipo teníamos esa iniciativa de ir, charlar y saber qué hacía cada uno o cuál era el piloto para lograr que nos vaya de la mejor manera a los dos”, contó una de las integrantes de colegio de San Miguel.

La cooperación también permite sumar puntos. En esta edición, los equipos debían ponerse de acuerdo para distribuir cinco pelotas y conseguir un bono. Para los estudiantes, eso implicó aprender a competir mientras buscaban un objetivo común con otros participantes.

Ese vínculo con estudiantes de otras escuelas es, además, uno de los aspectos que más valoran. “Me pareció muy increíble que podamos tener esta oportunidad de conversar con distintas escuelas, distintos pensamientos, ideas de cómo se las ingenian”, contó uno de los jóvenes que participó de la competencia.

Del aula a la práctica

La preparación tampoco quedó limitada al aprendizaje técnico. Para los estudiantes, la competencia fue una oportunidad para llevar a la práctica conocimientos que incorporan en la escuela. En el caso de los alumnos de informática, por ejemplo, la programación que estudiaron desde años anteriores terminó aplicada directamente al funcionamiento del robot.

“Llevarlo a la vida real y aplicar estos conocimientos lo hace más divertido, más motivador y además mucho más útil para la vida futura”, explicó uno de los estudiantes del instituto cordobés.

En la provincia de Buenos Aires, este año se realizó la primera semifinal presencial que tuvo sede en el partido San Miguel, donde participaron 20 escuelas. El municipio acompañó la instancia con equipamiento y organización. “Estamos muy contentos de haber sido elegidos, sabiendo que es algo que generó mucha actividad, entusiasmo, estudio y trabajo en miles de jóvenes de todo el país”, destacó Jaime Méndez, intendente del partido.

Para Flavia Morales, una de las responsables de la articulación de la competencia, este tipo de propuestas también busca ampliar las oportunidades de formación. “Cada vez más chicos participan y es importante porque para todos los involucrados es fundamental que esto crezca y más escuelas se puedan sumar”, señaló al referirse al alcance del proyecto que entre otros acompañan el ministro de Educación cordobés, Horacio Ferreyra; el secretario de Educación de Lomas de Zamora, Darío Spampinato; la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) y Darío Turovelzky.