Rodrigo Tapari anunció que se despertó la mamá de la niña de dos años que murió en el accidente en la Panamericana

La tragedia ocurrida el pasado 20 de junio en la autopista Panamericana, a la altura de General Pacheco, sigue generando conmoción. Un choque que involucró a tres vehículos terminó con la muerte de Ainhoa Toloza, una niña de dos años que viajaba junto a sus padres, Juan Manuel Toloza y Camila Martínez, luego de que el auto en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico y quedara detenido sobre uno de los carriles rápidos. En las últimas horas, el cantante Rodrigo Tapari dio a conocer cómo evoluciona el estado de salud del padre de la pequeña, quien integra su banda musical.

Choque fatal en Panamericana

Desde el accidente, Camila Martínez permanece internada en el Hospital de Pablo Nogués mientras continúa con su recuperación. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió una fractura de pelvis y lesiones que comprometieron el bazo. El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaba junto a su familia quedó detenido sobre uno de los carriles rápidos de la autopista tras presentar una falla mecánica y, poco después, fue embestido por otro automóvil.

El cantante confirmó que Camila despertó y fue trasladada a una sala intermedia (Captura: Instagram @rodrigo_tapari_oficial)

Rodrigo Tapari, quien acompañó a la familia desde el primer momento, utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre el estado de salud de Camila Martínez. Allí confirmó que la joven mostró una evolución favorable y que ya pudo ser trasladada a una sala intermedia. “Después de todo este tiempo de oración, queremos comunicarles que Camila despertó y fue trasladada a sala intermedia. Aún debe someterse a un tratamiento intenso, pero gracias a Dios pudimos ver su obrar en ella ante un panorama desalentador”.

Juan Manuel Toloza, padre de la niña, integra la banda que acompaña al artista en sus presentaciones (Foto: Instagram @rodrigo_tapari_oficial)

El cantante también destacó que, en medio del profundo dolor que atraviesa la familia, esta mejoría representa un motivo de esperanza. “A pesar del momento difícil, sabemos que esta noticia es una esperanza para comenzar de nuevo. Muchas gracias a todos por sus oraciones; sigamos orando para que Dios haga la obra completa”, cerró el comunicado. Junto a la publicación, agregó: “A pesar del dolor y el sufrimiento de los últimos días pudimos ver el obrar de Dios en medio del dolor. Seguimos orando con la esperanza de ver la obra completa en Camila y Juan”.

El músico acompaña a la familia desde el momento en que ocurrió la tragedia (Captura: Instagram @rodrigo_tapari_oficial)

Por último, Tapari aseguró que tanto él como su equipo continuarán acompañando de cerca a la familia en este difícil momento y adelantó que harán una breve pausa en sus actividades. “Como equipo y familia seguiremos acompañando desde el amor y el sostén para que día a día nuestros amigos puedan salir adelante. Les agradecemos mucho sus oraciones y su tiempo todos estos días. Vamos a tomarnos unos días de descanso y volveremos al ruedo”, concluyó el cantante.

Cabe destacar que, desde que ocurrió el accidente, el cantante se mantuvo cerca de la familia y fue compartiendo distintas actualizaciones sobre su estado de salud a través de las redes sociales. Además, expresó públicamente su apoyo y decidió suspender una serie de presentaciones para acompañarlos en este difícil momento.