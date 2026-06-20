El video del fatal choque en Panamericana donde murió una niña de dos años

Se conoció el video del grave accidente que ocurrió este sábado en la autopista Panamericana, donde murió una niña de dos años que viajaba junto a sus padres. El siniestro sucedió sentido a la Ciudad, a la altura de Pacheco, e involucró a tres autos.

Las nuevas imágenes mostraron el fuerte impacto del choque, que desplazó con fuerza a uno de los vehículos hacia el carril izquierdo a una alta velocidad. La magnitud del choque fue tal que el tránsito fue totalmente interrumpido hasta poco antes de las 11, y un amplio operativo se llevó adelante de parte de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Accidente en Panamericana

El accidente ocurrió en el Acceso Norte, kilómetro 31, e involucró a tres vehículos. Desde Autopistas del Sol informaron sobre el mismo cerca de las 8 de la mañana. La familia, conformada por dos padres de 27 años y la niña de dos, manejaban un Volkswagen Gol cuando sufrieron un desperfecto técnico que los obligó a frenar en uno de los carriles centrales de la autopista.

Según las grabaciones difundidas por el medio local Inforbano, el vehículo permaneció estacionado por varios segundos e incluso un auto lo esquivó durante su trayectoria por el mismo carril. Sin embargo, detrás de él venía un hombre de 49 años que iba a alta velocidad en una Renault Captur.

Fue este rodado el que impactó contra la parte trasera del vehículo y volcó. El video mostró la fuerza del impacto, que fue tal que hizo que saliera disparado hacia otro carril. También otro auto quedó involucrado en el siniestro.

🚨 Tragedia en la Panamericana



Una nena de 6 años murió hoy tras un choque en la Au. Panamericana, altura de Gral Pacheco. El auto en el que viajaba junto a sus padres sufrio un desperfecto y fue impactado desde atrás por otro auto. Su madre sufrió graves heridas y fue internada pic.twitter.com/7xfHbSZbvc — INFORBANO (@Inforbanodiario) June 20, 2026

El amplio operativo se desplegó durante horas en la Panamericana. La niña falleció en el incidente, mientras que su madre debió ser hospitalizada y permanece en grave estado. En tanto, su padre y el conductor de la Captur presentaron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

La Policía Científica se presentó en el lugar para realizar las pericias formales. Luego de eso, se retiró el cuerpo de la menor, que permanecía dentro del vehículo.

Según pudo saber LA NACION, intervienen en el caso la Comisaría N°5 de Tigre y la UFI de El Talar, que abrieron una causa por “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas” e imputaron al conductor de 49 años que manejaba la Captur. Se le realizará el test de alcoholemia.

La víctima del accidente era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de la banda del cantante de cumbia tropical Rodrigo Tapari.

El mensaje de Rodrigo Tapari a la familia que protagonizó el incidente fatal en Panamericana Instagram

Tras ello, el músico canceló los shows programados para este sábado y envió un mensaje a la familia en redes sociales.

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió.