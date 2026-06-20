Chocaron tres autos en la Panamericana: murió una niña de 6 años

Este sábado chocaron tres autos en la autopista Panamericana sentido a la Ciudad, a la altura de Pacheco, y por el incidente murió una niña de seis años que viajaba junto a su madre, de acuerdo con lo informado por LN+.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 a la altura de la ruta 197 (kilómetro 31). Hay tres personas heridas que fueron trasladadas a los hospitales de Pacheco y San Isidro.

Debido a la magnitud del choque y por la realización de las pericias correspondientes, el tránsito a la capital se encuentra totalmente interrumpido, según informaron a LA NACION fuentes oficiales.

De acuerdo a las primeras versiones, uno de los autos debió frenar en uno de los carriles centrales a raíz de un desperfecto técnico, una maniobra considerada muy peligrosa. Inmediatamente, otro vehículo, en el que iban la mujer y la hija de seis años, impactó contra la parte trasera del rodado detenido y volcó. Tras ello otro auto quedó involucrado en el siniestro.

Participan del operativo personal de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades esperan la llegada de la Policía Científica para las pericias formales. Luego de eso, se retirará el cuerpo de la menor, que todavía permanece dentro del vehículo.

Alrededor de las 8, Autopistas del Sol informó en sus redes sociales sobre el siniestro. “Acceso Norte kilómetro 31 sentido a ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos, dos heridos, un óbito”, indicó la empresa que concesiona ese tramo de la autopista.

🗣️⚠️ #AlertaDeTránsito: Colisión 📌 📍 Acceso Norte km 31 sentido a CABA. Tres vehículos, dos heridos, un óbito . Se desvía hacia Colectora. A la espera de peritos. Circule con precaución. #AuSol — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) June 20, 2026

Además, informó que el tránsito se encuentra desviado hacia la colectora mientras se esperan los peritos; pidió circular con precaución, incluso sentido a Provincia, ya que varios vehículos aminoran la velocidad para observar lo ocurrido.

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