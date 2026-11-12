San Isidro revocó la concesión del golf de Boulogne tras 12 años de canon impago y una deuda de $400 millones

La Municipalidad de San Isidro dispuso la revocación del permiso de uso y ocupación oneroso del club de golf de Boulogne e inició el proceso de restitución al dominio público de su predio de 16 hectáreas.

La decisión oficial, segun informó la intendencia, responde al incumplimiento sistemático en el pago del canon fijado por la comuna, del cual la institución no abona una sola cuota desde julio de 2014. La deuda vencida acumulada a lo largo de doce años no abonados asciende a casi $400 millones, se informó.

La falta de pago del canon mensual no constituye la única falta detectada durante las actuaciones administrativas, continuó la gestión de Ramón Lanús. La comuna constató la presencia de once estructuras publicitarias instaladas sobre la autopista Panamericana por las cuales el club cobraba a dos firmas comerciales, sin haber notificado esos contratos a la municipalidad dentro de los plazos reglamentarios.

“Este predio es de todos los vecinos de San Isidro. Lo tomamos porque el permiso tenía un montón de incumplimientos, pero el que más me interesa rescatar es que en los últimos doce años no pagó un peso de canon”, afirmó el intendente Ramón Lanús en sus redes sociales.

Asimismo, agregaron las fuentes oficiales, la asociación civil Boulogne Golf Club –beneficiaria del permiso– ejecutó obras de infraestructura sin autorización ni presentación de los planos correspondientes, e incurrió en el alquiler y subalquiler no informado de sus canchas a otras entidades.

La medida se extendió de igual modo al anexo del Club Atlético Boulogne, un inmueble público de 20.000 metros cuadrados situado sobre la calle Uruguay. En este espacio, las autoridades comunales verificaron la interrupción en el pago del canon desde marzo de 2020, sostuvo la intendencia, lo que acumuló una deuda vencida superior a los $31 millones al momento de dictarse la revocación de la ocupación.

El predio volvió al dominio público

Lanús también mencionó la actividad deportiva privada que generaba ingresos al golf: “Cobraban un green fee para los que no eran socios y también la cuota social para los socios; tienen muchos ingresos por actividades publicitarias de cartelería, cartelería que no estaba ni siquiera reportada al municipio”.

La deuda

El inmueble restituido comprende una superficie de 16 hectáreas estratégicamente ubicadas frente a la Panamericana, entre la calle Uruguay, la prolongación de José Figueroa Alcorta y la calle Malvinas Argentinas. El terreno municipal estuvo ocupado a título gratuito desde 1962 durante más de medio siglo. En 2013, la comuna otorgó a la asociación civil Boulogne Golf Club, un permiso oneroso por 20 años que fijaba un canon mensual equivalente al 50% del ABL y exigía la declaración de contratos con terceros, compromiso contractual que el club discontinuó un año más tarde.

Tras la restitución de los espacios, la administración y gestión de los predios quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes municipal. Además, la intendencia confirmó que se mantendrán la práctica del golf y el resto de las actividades deportivas y sociales que funcionan en el lugar.

“Quiero mandarles este mensaje para transmitirles, sobre todo, tranquilidad al vecino y al socio que usaba este lugar para actividades deportivas o sociales. Queremos tomar cuanto antes control del predio para asegurar la continuidad de todo lo que ocurría acá”, sostuvo Lanús.

A la vez, se rediseñará el acceso al complejo para ampliar su uso público y priorizar a los vecinos del partido. En los próximos días abrirán un canal de diálogo con socios y residentes para comunicar los pasos del proceso de transición.

El jefe comunal destacó las inversiones que hicieron en lo que va de sus tres años de mandato, en lo que respecta al deporte: “Nos preocupa, nos gusta y amamos el deporte y todo lo que el deporte significa. Pero también nos importa que las cosas se hagan bien, que sean claras, que sean transparentes y que si hay un predio de propiedad del municipio de San Isidro, sus beneficios sean para todos los vecinos y no solamente para algunos”.

Las palabras del club

Desde el Boulogne Golf Club sostuvieron que, por el momento, no recibieron ninguna notificación que dé aviso sobre la revocación del permiso. “Solo nos llegó el video que subió el intendente a sus redes sociales. No tenemos nada para decir”, dijeron a LA NACION fuentes de la institución.

Sin embargo, afirmaron que estaban en conocimiento del monto adeudado por el canon impago, pero que buscan la manera de solucionarlo: “Sí, sabíamos, había llegado lo de la deuda todo. El club estaba intentando negociar una forma de pago”.

Según confirmó la fuente, mañana a las 15 la comisión directiva del club se reunirá para analizar la situación y las posibles alternativas. Además, aclararon que antes de hacer declaraciones oficiales, prefieren hablar con los socios y vecinos que son quienes conforman el club.