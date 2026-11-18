La Municipalidad de San Isidro inauguró un nuevo paseo costero que conecta Alvear y el río con el Parque del Águila y Puerto Libre. La obra permitió recuperar y conectar 907 metros lineales de costa, conformando el tramo peatonal ininterrumpido más largo del distrito.

Según informó la intendencia, el proyecto incluyó la recuperación de aproximadamente 2350 metros cuadrados de espacios que anteriormente se encontraban ocupados y que ahora se integraron al nuevo paseo público, que cuenta con senderos peatonales y aeróbicos, parquización, iluminación, mobiliario urbano y áreas de descanso.

Entre las principales intervenciones se destacan la renovación del sector del restaurante Malloys y la escuela deportiva Spirit Kitebeach, la instalación de barandas, la plantación de árboles, la colocación de bancos de hormigón y madera y la renovación de los solados con adoquines intertrabados. También se retiraron estructuras en desuso, como galpones y decks, para mejorar la circulación y la integración visual de la costa, detalló la municipalidad en un comunicado.

El nuevo espacio incorpora además postas de calistenia para promover la actividad física al aire libre y nueva iluminación.

Para concretar ese recorrido, fue necesario redefinir parte del uso del frente costero donde hoy funcionan emprendimientos gastronómicos y deportivos, entre ellos, Malloy’s y Spirit Kite Beach. Según explicó hace unos meses a LA NACION Manuel Abella, subsecretario de Planeamiento Urbano de San Isidro, la intendencia realizó mensuras para establecer los límites del espacio público y luego inició una serie de reuniones con ambos emprendimientos.

El paseo incluye senderos peatonales y aeróbicos, parquización, iluminación, mobiliario urbano y áreas de descanso Municipalidad de San isidro

“Fue un proceso de varios meses en el que nos pusimos de acuerdo con el fin de liberar el frente costero para su uso público y para que pudiera convivir con las actividades que ya funcionan en la zona”, señaló Abella.

Consultado por este medio, el mánager del restaurante, Marcelo Mazzini, se mostró a favor del proyecto. “Creemos que todo lo que potencie el bajo y haga que venga más gente es bueno. Que las personas puedan caminar por la costa nos parece bárbaro”, sostuvo.

Recuperación ambiental y puesta en valor de la costa

Como parte de la restauración del frente costero, se construyó una barrera de contención para la playa y se llevan adelante tareas de riego para favorecer el crecimiento del césped y consolidar este nuevo espacio verde.

Para Abella, este nuevo paseo constituye una pieza clave dentro del plan integral para conectar distintos sectores del frente costero de San Isidro. “La idea es ir cosiendo la costa para que la gente pueda recorrerla de un lado al otro sin encontrarse con cortes”, explicó.

La intervención se suma a otras anteriores de ampliación y recuperación de los espacios públicos junto al río, promoviendo el acceso a la costa, el cuidado del entorno natural y la creación de lugares seguros, accesibles y de encuentro para los vecinos.

La jornada de inauguración contó con shows en vivo, entrenamiento al aire libre, puestos gastronómicos y juegos para toda la familia.