San Martín explicado para niños: quién fue el Padre de la Patria y el Libertador de América

El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se celebra cada 17 de agosto, una fecha en la que Argentina recuerda a José de San Martín en el aniversario de su fallecimiento. Se trata de uno de los héroes más importantes de la historia nacional. Es conocido como el Padre de la Patria y el Libertador de América, por su lucha por la defensa e independencia de diferentes territorios sudamericanos.

¿Quién fue San Martín?

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad que actualmente forma parte de la provincia de Corrientes. Con 6 años, se mudó junto a su familia a España donde recibió formación militar y comenzó sus primeros pasos en esta carrera.

“José de San Martín, cadete del Regimiento de Murcia”, óleo de Hocine Ziani – Argel 1991. Instituto Nacional Sanmartiniano Instituto Nacional Sanmartiniano

Sin embargo, no desatendió las noticias que provenían de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comenzó a interesarse por los acontecimientos en América. Al tomar conocimiento sobre la Revolución de Mayo, decidió regresar a su tierra natal para colaborar con esa causa.

Las batallas de San Martín

San Martín volvió al Río de la Plata en 1812 y al poco tiempo conformó el Regimiento de Granaderos a Caballo, una fuerza militar que tendría un papel muy importante en la lucha por la independencia. Junto a esta, obtuvo una de sus victorias más recordadas en el Combate de San Lorenzo de 1813. El triunfo permitió frenar a las tropas españolas en la región del río Paraná.

Retrato del General San Martín por Daniel Hernández Morillo.

Fue nombrado gobernador de Cuyo, desde donde organizó el Ejército de los Andes, una fuerza militar de más de 5.400 personas creada con el fin de liberar los territorios que todavía estaban bajo dominio español. Con este grupo, llevó a cabo el histórico Cruce de los Andes en 1817. La travesía consistía en atravesar la cordillera para continuar la campaña independentista, lo que contribuyó con la independencia de Chile. Gracias a su labor por la liberación del Perú, asumió el cargo de Protector de esta nación.

El cruce de los Andes de San Martín

Los últimos años de San Martín

Se casó con María de los Remedios de Escalada, con quien tuvo a su única hija llamada Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, conocida como Merceditas. Luego de años de lucha por la independencia, San Martín se alejó de la vida política y militar. En 1824 se trasladó a Francia junto a Merceditas, donde vivió sus últimos años.

San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Sus restos fueron repatriados a la Argentina el 28 de mayo de 1880 y actualmente descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo.

El legado del Libertador de América

El general Don José de San Martín

El 12 de agosto de 1938 se sancionó esta fecha como patria mediante la ley n° 12.387 promulgada durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. San Martín es recordado por haber participado en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Perú, por lo que recibió el título de Libertador de América. Gracias a su aporte en la historia argentina es considerado como el Padre de la Patria y uno de los máximos próceres. Es un símbolo de esfuerzo, liderazgo y compromiso con la libertad.