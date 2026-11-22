El Día de Santa Cecilia se celebra el 22 de noviembre de cada año por la Iglesia Católica. La jornada destaca la vida de la virgen y mártir, que gracias a su historia se convirtió en un símbolo de devoción divina, en uno de los momentos más tormentosos para la fe, la persecución al cristianismo. Es reconocida también por ser la patrona de los músicos y poetas.

La historia de Santa Cecilia

Cecilia de Roma nació en el año 180, en el núcleo de una familia noble que se había convertido al cristianismo. Gracias a esto, experimentó la fe desde pequeña edad.

Sin embargo, durante su juventud, fue obligada a casarse con Valeriano, un noble romano nacido en 177. Se trataba de un joven pagano que no compartía sus mismos valores.

Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Al contraer nupcias, Cecilia cantó en alabanza a Dios mientras los músicos tocaban sus instrumentos, hecho por el cual luego se la asociaría a la música. En su noche de bodas, advirtió a su esposo que un ángel del Señor la protegía: “Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en cambio si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”.

Es así, que Valeriano desconfiado le pidió que le mostrara al ángel. Cecilia le respondió que si creía en Dios, podría verlo. Al poco tiempo, el matrimonio visitó al obispo de Roma, el Papa Urbano I quien llevó a cabo el bautismo de su esposo. Luego de esto, el ángel se le apareció a ambos y les otorgó una guirnalda de rosas y lirios como símbolo de su unión espiritual.

Oración a Cecilia de Roma

Al tomar conocimiento de este suceso, Tiburcio, el hermano de Valeriano, decidió convertirse también al cristianismo. Sin embargo, durante esa época se llevaba a cabo la persecución contra los cristianos. Los hermanos fueron capturados y condenados a muerte por órdenes de Turcio Almaquio. El mandatario obligó a Cecilia rendir culto público a los dioses, pero la Santa se negó. De esta manera, fue condenada a muerte luego de varias torturas.

Durante el siglo V se construyó la Basílica de Santa Cecilia en su honor, situada en el barrio de Trastévere, Roma. En 1584, el Papa Gregorio XIII la denominó patrona de los músicos.

En 2014, el Papa Francisco se refirió ella y a otros mártires cristianos como figuras que “llevaban siempre con ellos el Evangelio: ellos llevaban el Evangelio; ella, Cecilia, llevaba el Evangelio. Porque precisamente nuestro primer alimento es la Palabra de Jesús, lo que nutre nuestra fe”.

Cecilia de Roma: su oración e historia MARCO BERTORELLO - AFP

Oración a Santa Cecilia para pedir su ayuda

Gloriosa Virgen y mártir Santa Cecilia, modelo de esposa fidelísima de Jesús, vedme aquí postrado humildemente ante vuestras plantas. Soy un pobre pecador que vengo a implorar vuestra poderosa intercesión ante Jesús, a quien tanto amasteis, suplicándote que me consigas un verdadero arrepentimiento de mis pecados, un propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado.

Alcánzame la gracia de vivir y morir en esta santa fe, como también las gracias especiales que necesito para vivir santamente en mi estado. Escucha y alcánzame mis súplicas, oh virgen poderosísima, para que merezca gozar un día de la eterna bienaventuranza.

Así sea.