Santa Fe se convirtió en la primera provincia en aprobar una ley contra la violencia digital en las escuelas para dar una respuesta institucional empática y efectiva antes estos casos. A partir de ahora, los establecimientos escolares contarán con protocolos específicos ante estas situaciones, un fenómeno que va en aumento con la incorporación de las deepfakes hechas con inteligencia artificial.

La Cámara de Senadores de la provincia aprobó esta tarde la creación del Sistema Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, más conocido como la "ley Ema“. Lleva ese nombre por Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps, provincia de Buenos Aires, que se suicidó 24 horas después de la viralización y difusión no consentida de imágenes íntimas en su colegio.

Su madre, Laura Sánchez, impulsa desde entonces este proyecto que incluye la Guía Ema junto con la activista Olimpia Coral Melo y las organizaciones Fundación Encuentro, Faro Digital y Gentic. La guía es una “caja de herramientas” que incluye recomendaciones prácticas para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento en escuelas.

El proyecto fue presentado a nivel nacional, pero aún no tuvo dictamen en Diputados; en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, donde acaba de ser aprobado. Define a la violencia digital como cualquier acción u omisión a través de tecnologías que cause daño físico, psicológico, económico o moral, incluyendo el acoso y la difusión no consentida de material íntimo. Ante estos casos, establece:

Intervención urgente: en casos de difusión de material íntimo, se debe contactar de inmediato a organismos de protección y solicitar a las plataformas digitales la supresión urgente del contenido.

en casos de difusión de material íntimo, se debe contactar de inmediato a organismos de protección y solicitar a las plataformas digitales la supresión urgente del contenido. Acompañamiento integral: de garantiza a las víctimas asistencia psicoemocional, digital y legal.

de garantiza a las víctimas asistencia psicoemocional, digital y legal. Enfoque reparatorio: se priorizan las medidas que fomenten el aprendizaje y el reconocimiento del daño causado, evitando enfoques puramente sancionatorios.

se priorizan las medidas que fomenten el aprendizaje y el reconocimiento del daño causado, evitando enfoques puramente sancionatorios. Equipos interdisciplinarios: la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación) debe crear equipos de profesionales para atender estas situaciones en cada departamento provincial.

Laura Sánchez (izq.), madre de Ema (der.), impulsó la ley junto a varias ONG, tras la muerte de su hija

El programa está dirigido a primarias y secundarias, involucrando a estudiantes, docentes y familias. Busca promover el uso responsable de la tecnología, garantizar la privacidad y el consentimiento, y brindar herramientas para detectar y mitigar los efectos de la violencia digital.

Entre otros puntos, en el ámbito educativo establece la incorporación de contenidos específicos sobre alfabetización digital, el uso seguro de medios digitales y el respeto a la dignidad humana, incluyendo el abordaje con enfoque digital de la educación sexual integral (ESI) y la ley Olimpia. Esta norma nacional, sancionada en octubre de 2023, reconoce e incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de la ley de protección integral a las mujeres.

Suma también la formación continua de directivos y docentes en competencias digitales y estrategias de intervención, así como talleres y mesas de trabajo para familias, junto con la creación de centros de estudiantes como agentes de prevención.

“La ley lo que establece es la responsabilidad de las escuelas en ese abordaje”, explicó a LA NACION Milagros Schroder, coordinadora de educación de Faro Digital y parte del grupo que participó de la redacción de la guía y el proyecto de ley.

Y ahondó: “Se busca que haya respuestas concretas de atención y acompañamiento. La guía apunta paso por paso qué hacer. Cómo hacer la escucha con estas situaciones en la escuela cuando están en el mismo establecimiento, cuando son de diferentes instituciones, cómo ir recorriendo los distintos abordajes, cómo escuchar, qué evitar decir, a quién poder recurrir, cómo acompañar las familias”.

Señaló, además, que la organización capacitó esta semana unos 2000 docentes de la provincia de Santa Fe en una formación que incluyó la Guía Ema, como parte de la regulación del uso de celulares en las aulas gestionada por el Ministerio de Educación provincial. “Muchas escuelas nos la están pidiendo”, agregó sobre la guía.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que analiza experiencias de adolescentes con foco en la violencia digital y deepfakes identifica un fenómeno emergente. Si bien solo el 1% de la muestra (912 estudiantes de 12 a 19 años) reporta haber sido víctima directa, un 13% señala conocer casos en su entorno escolar. A la vez, el 43% afirma haber recibido imágenes o videos editados con IA.

En esa misma línea, desde la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) porteña afirman que ya hace tiempo que reciben denuncias sobre esta problemática en colegios. En 2023 ingresaron cuatro denuncias, en 2024 fueron cinco, en 2025 ascendieron a nueve y hasta mediados de julio de 2026 ya eran cuatro por difusión de imágenes creadas con IA en establecimientos educativos, según contestaron ante la consulta de LA NACION.