Santa Fe: tras 9 años de obras y pausas, reinauguran el Monumento a la Bandera con una ceremonia multitudinaria

SANTA FE.― A casi una década del inicio del proceso de modernización, y tras una inversión de $4.000 millones, el gobierno provincial celebrará el próximo miércoles 17 la conclusión de las obras de restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera, ubicado en Rosario, frente al río Paraná.

La ceremonia será encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y marcará el inicio de las jornadas de Promesa de Lealtad a la Bandera que reunirán a miles de estudiantes de toda la provincia. Además, durante la jornada inaugural del miércoles 17 de junio, la fuente quedará habilitada de manera permanente y, por la tarde, se realizará el encendido oficial de la nueva iluminación ornamental del complejo.

La obra fue finalizada por la administración provincial tras la paralización de los trabajos por parte del gobierno nacional. El ministro de Obras Públicas santafecino, Lisandro Enrico, destacó que la provincia asumió una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y destinó otros $2.600 millones para concluir la obra.

“El gobierno santafesino demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos”, afirmó. A su vez, resaltó que el fin de la obra tiene lugar “luego de más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y demoras”.

Antecedentes

La construcción original del monumento comenzó en el año 1943 y se inauguró décadas después, el 20 de junio de 1957. El último proceso de actualización y conservación del monumento comenzó con un convenio de cooperación firmado en junio de 2016 entre Nación y la Municipalidad de Rosario.

La restauración comenzó hace más de 9 años y tuvo varias interrupciones; así lucía en 2018 Marcelo Manera - LA NACION

Las primeras tareas de intervención menor comenzaron en marzo de 2017, pero el proyecto original quedó paralizado y a medio camino por falta de fondos. Después de casi una década de anuncios inconclusos, el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional firmaron un acta de acuerdo a principios de 2026 para retomar y finalizar las tareas. Finalmente, afirmaron desde el gobierno provincial, el presupuesto nacional no llegó, por lo que el fin de las obras corrió por la cuenta del gobierno provincial. Los trabajos intensivos de restauración comenzaron formalmente a inicios de este año.

La vocera del gobierno santafecino, Virginia Coudannes, se refirió este martes a la obra: “Este Monumento llevaba años en proceso de restauración y puesta en valor, pero ningún gobierno nacional terminó las obras. El gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de asumir esa responsabilidad y hoy podemos inaugurar un espacio que vuelve a estar plenamente disponible para todos los argentinos”, sostuvo.

“Para la provincia no es un gasto, es una inversión. Habla de la identidad santafecina, de nuestra historia y de la decisión de poner en valor uno de los símbolos más importantes de la República Argentina”, sumó.

Los trabajos realizados

Según un informe oficial, los trabajos incluyeron la restauración de la Sala de las Banderas, la llama votiva y numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio histórico del monumento. A ello se suman los trabajos en el mirador y el ascensor, además de mejoras en la Fuente de las Proas y trabajos para garantizar la accesibilidad y mejorar las instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas.

El monumento estaba deteriorado tanto por fuera como por dentro (imagen de 2018) Marcelo Manera - LA NACION

En el documento, el gobierno local destacó que en la Fuente de las Proas se ejecutaron trabajos de impermeabilización, renovación de cañerías, incorporación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. Asimismo, se construyó una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando la accesibilidad del espacio.

La obra también contempló la recuperación integral del mirador, incluyendo la restauración de estructuras metálicas y la finalización del ascensor que había quedado inconcluso tras la paralización de los trabajos.

El monumento ya restaurado

Estas mejoras permitirán optimizar la experiencia de los visitantes y garantizar mejores condiciones de acceso al sector panorámico del monumento.

“Se instaló aire acondicionado en la Sala de las Banderas, se reemplazaron vidrios por otros de seguridad y se renovó la iluminación general”, detalló la directora del espacio, Alejandra Ramos.

La funcionaria agregó que también se trabajó en el mármol travertino. “La recuperación incluyó tecnología y preservación y se hizo un reemplazo del sistema hidráulico, nuevas bombas, nuevos picos y una iluminación RGB que permite cambiar de color”, remarcó.

Ramos pidió en forma enfática cuidar el Monumento tras las obras. “Necesitamos que lo cuidemos entre todos, si vamos a tomar mate, hagámoslo con responsabilidad”, señaló, y remarcó: “El Monumento es de todos los argentinos y hay que preservarlo”.