Se abre la venta de boletos para el Tren Patagónico: cómo comprar y cuánto salen los pasajes para las vacaciones de invierno

El Tren Patagónico que une Viedma con San Carlos de Bariloche abrirá su expendio de boletos a partir de este miércoles, a las 10, por la página oficial de la empresa. Por intermedio de este sitio web se conocerán los diferentes asientos y promociones de este viaje de 800 kilómetros que comprende 12 estaciones y tiene una duración -de terminal a terminal- aproximado de 19 horas.

Desde este miércoles se abrirá formalmente la venta de boletos para residentes y turistas que quieran asegurar su lugar en este trayecto que conecta la costa atlántica con la cordillera rionegrina.

El tren conecta el mar con la cordillera y atraviesa la estepa rionegrina.

Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexia, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche son las 12 estaciones de esta travesía única e irrepetible que incluye una serie de experiencias como un coche-comedor con gastronomía regional y el gran atractivo para el mes de julio: el regreso del coche-cine, donde se proyectarán producciones patagónicas.

“Más que un viaje, el servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort, mientras los pasajeros recorren paisajes únicos que van desde la costa atlántica hasta la imponente región andina, conectando distintos destinos turísticos de la provincia“, explicó Roberto López, presidente de Tren Patagónico.

Cómo comprar y cuánto cuestan los boletos para el Tren Patagónico

Para comprar los boletos al Tren Patagónico es necesario ingresar al sitio web, donde además se podrá observar las diferentes tarifas disponibles. Las entradas que se adquieran a partir del miércoles tendrán validez para los servicios del mes de julio.

Coche motor Materfer. Gentileza Tren Patagónico S.A.

Para dicho mes está habilitada la opción de Primera Sorefame, un habitáculo para seis personas que cuenta con asientos amplios, acolchonados y equipados con calefacción central.

La clase Primera Sorefame cuesta un total de $70.740 para residentes y $84996 para los que no son residentes; jubilados abonan con un 20% de descuenta sobre el total; menores de 12 años tienen un 30% de reducción de precio.

La formación contará con coches Pullman, coches camarote, coche comedor y coche cine.

Cuando comience el mes de julio se habilitarán otras dos opciones de compra: Clase Camarote y Clase Pullman. La primera tiene un valor de $137.000 para residentes y $165.000 para no residentes; la siguiente se vende a $98.500 para residentes y $118.500 para los que no son residentes.

Cabe destacar que en ambos casos, el descuento para jubilados se mantiene en un 20% sobre el total y un 30% para los menores de 12 años.

Un viaje inolvidable en el Tren Patagónico Marcelo Martínez - LA NACION

Desde la organización del Tren Patagónico deslizaron que la demora del expendio se produjo por una cuestión administrativa y de mantenimiento tanto de las formaciones como de las vías, con el fin de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Cabe destacar que el viaje se puede hacer en su totalidad o bien, bajarse en alguna de las estaciones intermedias entre las cabeceras. Muchas personas deciden hacer el trayecto Buenos Aires - Viedma en auto y ahí utilizan el tren hasta San Carlos de Bariloche.

Tren Patagónico es un circuito de unos 30 kilómetros que conecta la estación de San Carlos de Bariloche con la de Perito Moreno, en plena meseta. Los turistas disfrutan de una recepción en una casa de té que funciona en la vieja estación (con vino caliente, chocolate caliente y canapés) y luego de un asado con show musical en un antiguo galpón de la estancia San Ramón. Se realiza de día y de noche gentileza Tren Patagónico

A través de paisajes nevados y postales imborrables de pueblos que se conectan durante el trayecto, el Tren Patagónico promete ser uno de los atractivos durante el mes de julio donde muchas familias aprovechan el parate por las vacaciones invernales para hacer un viaje.