Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en CABA
En las últimas dos semanas de julio habrá un receso para las escuelas porteñas; ¿cuándo terminan las clases?
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Las vacaciones de invierno se suelen llevar a cabo en la Argentina a mediados de año, aunque las fechas varian entre las provincias porque cada una tiene la potestad para determinar su calendario escolar. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es el receso invernal de dos semanas en la ciudad de Buenos Aires (CABA), puesto que conocer las fechas permite organizarse y hasta planear un viaje familiar para cortar el año.
Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026 dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, incluida la Capital Federal.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en CABA
En noviembre de 2025, el gobierno porteño dio a conocer su agenda escolar para 2026, que incluye las fechas de las vacaciones de invierno. Estas son entre el 20 y el 31 de julio para todos los integrantes de la comunidad educativa. De esa forma, coincide con otros tres distritos: la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Estas serán las últimas jurisdicciones que tendrán su receso invernal este año.
Cabe recordar que puede haber unos días más de descanso puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el anterior a estas dos semanas. Por lo tanto, las escuelas bonaerenses abrirán sus puertas a los docentes y alumnos a partir del lunes 3 de agosto.
Cuándo son las vacaciones de invierno en todas las provincias
De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:
|Jurisdicción
|Receso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito.
Cuándo terminan las clases 2026 en CABA
El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la Capital Federal. La fecha establecida para el último día de clases este 2026 es el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.
En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
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