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Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en CABA

En las últimas dos semanas de julio habrá un receso para las escuelas porteñas; ¿cuándo terminan las clases?

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Las fechas oficiales de las vacaciones de invierno 2026 en CABA
Las fechas oficiales de las vacaciones de invierno 2026 en CABAPilar Camacho

Las vacaciones de invierno se suelen llevar a cabo en la Argentina a mediados de año, aunque las fechas varian entre las provincias porque cada una tiene la potestad para determinar su calendario escolar. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es el receso invernal de dos semanas en la ciudad de Buenos Aires (CABA), puesto que conocer las fechas permite organizarse y hasta planear un viaje familiar para cortar el año.

Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026 dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, incluida la Capital Federal.

Ya se conocen las fechas de las vacaciones de invierno 2026 en CABA
Ya se conocen las fechas de las vacaciones de invierno 2026 en CABAAlejandro Guyot

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en CABA

En noviembre de 2025, el gobierno porteño dio a conocer su agenda escolar para 2026, que incluye las fechas de las vacaciones de invierno. Estas son entre el 20 y el 31 de julio para todos los integrantes de la comunidad educativa. De esa forma, coincide con otros tres distritos: la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Estas serán las últimas jurisdicciones que tendrán su receso invernal este año.

Cabe recordar que puede haber unos días más de descanso puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el anterior a estas dos semanas. Por lo tanto, las escuelas bonaerenses abrirán sus puertas a los docentes y alumnos a partir del lunes 3 de agosto.

Cuándo son las vacaciones de invierno en todas las provincias

El calendario escolar 2026 completo
El calendario escolar 2026 completoX

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​​
Salta
del 13 al 24 de julio ​​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio ​​
Tucumán
del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito.

Cuándo terminan las clases 2026 en CABA

El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la Capital Federal. La fecha establecida para el último día de clases este 2026 es el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Ya está fija la fecha de fin de clases en CABA
Ya está fija la fecha de fin de clases en CABAAFP

En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre
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