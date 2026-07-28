Se acerca un nuevo frente frío con ráfagas y un fuerte descenso de temperatura antes de las tormentas

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un cambio radical en las condiciones meteorológicas a partir de este martes. Tras unos días de temperaturas inusualmente agradables, el pronóstico indica un marcado descenso térmico provocado por el ingreso de un frente frío que afectará la región durante el resto de la semana. Según el análisis de Diego Angeli, el panorama climático sufrirá una transformación progresiva que obligará a los ciudadanos a retomar el uso de abrigo invernal ante el avance de aire frío desde el sur.

Se avecinan lluvias y baja de temperaturas

El martes marcará el inicio de la transición térmica. La jornada presentará un cielo mayormente nublado y lejos de las temperaturas primaverales de los días previos. Si bien la máxima alcanzará los 17ºC durante la tarde, el factor determinante llegará al caer el sol. Angeli señala: “Hacia la noche reingresará un frente frío con una importante intensificación del viento, inclusive mostrando algunas ráfagas intermitentes en un cierre con 12ºC”. Este fenómeno marcará la pauta para la mitad de semana, donde el frío se hará sentir con mayor rigor en las primeras horas del día.

El pronóstico para el resto de la semana

Para el miércoles, la tendencia de descenso térmico se consolidará. El amanecer será frío, con una mínima de 9ºC y viento moderado del sudeste que impedirá el calentamiento de la superficie. A pesar de una tarde gris y ventosa donde el termómetro llegará a 16ºC, la sensación de frío persistirá durante toda la jornada. La inestabilidad, aunque presente en forma de nubosidad, no arrojará precipitaciones significativas en esta etapa, pero preparará el terreno para los eventos climáticos previstos para el cierre de la semana.

Desde mitad de semana las temperaturas bajas dejan atrás al clima primaveral de estos días Santiago Filipuzzi

El jueves ofrecerá un breve respiro matutino, aunque será el día más frío del periodo en cuanto a temperaturas mínimas. Angeli destaca: “Volveremos a registros invernales con 7ºC al amanecer, con cielo ligeramente nublado y viento leve desde el este”. Este descenso matutino dará lugar a una tarde con sol que permitirá una recuperación térmica moderada hasta los 16ºC, antes de que el aire cálido del norte inicie su retorno nocturno.

El viernes, el escenario atmosférico se tornará crítico. El especialista detalla una jornada bajo estricto monitoreo debido a la llegada de un sistema de mal tiempo que traerá lluvias y tormentas al territorio. La mañana presentará un cielo cubierto y una mínima de 9ºC, pero la situación desmejorará de manera progresiva. La tarde se expone a la primera tanda de chaparrones. El autor recalca: “La noche tiene todas las de perder con lluvias más activas”. Este fenómeno, asociado a una masa de aire templado y húmedo, provocará un aumento temporal de la máxima a 18ºC, sin que ello signifique el fin del invierno.

El pronóstico extendido sugiere que el sábado persistirán las lluvias débiles iniciales, mientras que el domingo marcará un nuevo ingreso de aire frío, consolidando un esquema de inestabilidad, precipitaciones continuas y un descenso térmico constante en el cierre de la semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo firmado por Diego Angeli.