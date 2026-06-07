“Se analizará”: hasta qué horario es el velatorio público del Indio Solari en el Polideportivo Gatica en Villa Domínico

Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, falleció el pasado viernes en su casa de Parque Leloir. A los 77 años y dueño de una obra musical que quedará para la eternidad, el intérprete es despedido por miles de fanáticos que se congregan este domingo en el Polideportivo José María Gática, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Al ser un evento masivo el público, muchos se preguntan hasta qué hora se extenderá el velatorio. Fuentes del gobierno bonaerense le confirmaron a LA NACION que no hay un horario de cierre definitivo y que el mismo se analizará con la familia de Solari.

Sepelio del Indio Solari en Parque Domínico de Avellaneda Fabián Marelli

Por otra parte, confirmaron que el operativo de seguridad y las postas de emergencia situadas en el perímetro del polideportivo continuarán hasta el cierre de la jornada.

Tanto su familia, como el intendente Jorge Ferraresi, informaron, en la previa, que el velatorio comenzaría a las 11. Sin embargo, la masividad del evento, obligó a cambiar los planes y desde las 10, los seguidores comenzaron a entrar al recinto, el cual tiene un vallado perimetral para rodear al féretro.

La publicación que hizo la familia del músico para confirmar la información

“A partir de las 11 y hasta que haga falta”, remarcó la publicación de la cuenta de Solari, en Instagram, para detallar un itinerario que se irá adaptando a la demanda de los seguidores.

Con 30 cuadras de fila en las inmediaciones del polideportivo bonaerense, la organización del evento prevé una jornada dominical que se extienda hasta la noche. Lo que resta definir es si el féretro continuará en el interior del lugar los próximos días.

El Indio Solari falleció a los 77 años Hernan Leonardi - AP

Ubicado en el Parque Dominico -o Parque Los Derechos del Trabajador-, el Polideportivo José María Gática (avenida Mitre al 5000) es el primer microestadio de la ciudad de Avellaneda que fue reinaugurado en marzo del 2023 por el intendente Jorge Ferraresi.

El edificio cuenta con una superficie cubierta de 1300 metros cuadrados, dividida en una planta baja con una cancha polifuncional de 20 x 40 metros y una nutrida área de servicios como sanitarios, vestuarios y otros espacios multifunción.

Cómo llegar al Polideportivo Gatica

El predio se encuentra en el partido de Avellaneda, al sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Villa Domínico. En días hábiles, sin excepcionalidades, el acceso se hace a través de la autopista Buenos Aires - La Plata o el Puente Pueyrredón.

Las líneas de colectivo que circulan por las inmediaciones del lugar son: 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570. A su vez, la estación Villa Domínico, del ferrocarril Roca, es otra opción posible para llegar.

El comunicado de la familia del Indio Solari

Mediante la cuenta oficial del músico en Instagram, sus familiares confirmaron el deceso del reconocido intérprete y comunicaron dónde será el velatorio. A su vez, dejaron una profunda reflexión de lo que fue su distinguida obra que perdurará en la memoria de los fanáticos.

El ingreso a donde está el féretro del Indio

“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto; por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, destacó el comunicado.

Por último, indicó: "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”. Este domingo, una peregrinación de fanáticos despiden a su ídolo musical.