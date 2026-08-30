Se aproxima un cierre de agosto con contraste térmico, viento Zonda, ráfagas que pueden superar los 80 km/h y hasta 100 mm de lluvia: las zonas afectadas

El cierre de agosto estará atravesado por un marcado contraste térmico y distintos fenómenos meteorológicos en gran parte de la Argentina. Luego del ingreso de aire polar que dejó heladas y temperaturas propias de junio, el viento norte impulsó una masa cálida y húmeda que provocará un importante ascenso de los registros en algunas provincias.

Mientras las máximas podrían superar los 30°C en el norte, en Buenos Aires se mantendrán cerca de los 18°C. A este escenario se sumarán viento Zonda, ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, nevadas persistentes y lluvias que podrían acumular hasta 100 milímetros en el Litoral.

Pronostico del tiempo

Contraste térmico y alertas en distintas regiones

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, el país quedará dividido por una fuerte diferencia de temperaturas durante el cierre de agosto. El norte atravesará jornadas cálidas, con valores superiores a los 30°C, mientras que el centro y la provincia de Buenos Aires tendrán máximas considerablemente más bajas.

Este contraste térmico será uno de los principales factores detrás del cambio de las condiciones meteorológicas. La interacción entre el aire cálido y húmedo proveniente del norte y las masas más frías favorecerá el desarrollo de lluvias en el centro y el este del territorio.

Los fenómenos más relevantes se concentrarán en el oeste y el sur, donde rigen advertencias por viento Zonda, fuertes ráfagas y nevadas. También se esperan precipitaciones sobre Buenos Aires y acumulados significativos en el Litoral hacia el domingo.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

📈🌡️Ascenso de la temperatura en el centro y norte del país (incluye al #AMBA).

⚠️ Alerta por #nevadas en la cordillera desde San Juan hasta Chubut, y por viento en ocho provincias sobre la franja oeste del país.



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Viento Zonda y ráfagas superiores a los 80 km/h

El SMN mantiene avisos meteorológicos sobre diez provincias del oeste y el sur argentino. La alerta amarilla por viento Zonda alcanza a sectores de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

En esas zonas, las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, un descenso de la humedad y un rápido aumento de la temperatura.

En los sectores cordilleranos, el viento tendrá velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden generar complicaciones en rutas de montaña y pasos internacionales, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los organismos oficiales antes de circular por las áreas afectadas.

En la región central y Patagonia, las lluvias podrían ser normales o superiores a las normales, mientras que en el noroeste argentino y el suroeste patagónico se esperan precipitaciones normales o inferiores a las normales ➡️ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 28, 2026

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires permanecerá al margen de los fenómenos más intensos. De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, no se esperan lluvias durante los últimos días de agosto ni en el comienzo de septiembre.

Este domingo 30 continuará el tiempo estable, con temperaturas de entre 9°C y 19°C. El lunes 31, último día de agosto, la mínima será de 11°C y la máxima llegará nuevamente a los 19°C. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Durante los primeros días de septiembre se espera un leve descenso térmico: el martes la máxima será de 18°C, el miércoles llegará a 17°C y el jueves se ubicará en torno a los 16°C, siempre sin lluvias previstas.