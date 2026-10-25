Se aproxima un nuevo frente que provocará altibajos en la temperatura, nubosidad variable y lloviznas en medio del avance del Súper Niño: las zonas afectadas

Un nuevo frente de aire frío que avanza desde el sur traerá lloviznas intermitentes, nubosidad variable, viento sur y un descenso de la temperatura al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este fin de semana, según el pronóstico del sitio especializado Meteored.

El cambio ocurre en un contexto marcado por El Niño, que mantiene tormentas activas en el Litoral y alimenta las crecidas del río Paraná.

Pronostico del tiempo

Qué zonas afectará el nuevo frente

Tras un sábado caracterizado por lloviznas intermitentes, este domingo 25 de octubre, la temperatura bajará otro escalón. Las mínimas se ubicarán entre los 10°C y 12°C y las máximas entre 15°C y 17°C. La nubosidad será variable y existe la posibilidad de alguna llovizna aislada hacia el mediodía.

Las zonas ribereñas del Río de la Plata también deberán prestar atención, ya que el cambio en la dirección del viento podría provocar una leve crecida del río en la madrugada del domingo 25.

Fuera del área metropolitana, El Niño mantiene activas las tormentas en el Litoral este fin de semana y alimenta las crecidas del Paraná, mientras que en la provincia, con suelos saturados tras varias semanas de lluvia, recibirá una ventana seca a partir del lunes.

El Niño funciona como telón de fondo de este escenario, ya que el fenómeno sostiene las tormentas en el Litoral y alimenta la crecida del Paraná.

Las inundaciones en el Litoral Marcelo Manera - LA NACION

Cómo sigue el pronóstico para la semana próxima

El lunes 26 de octubre, será la jornada más fría del período, con 8°C en la Ciudad y hasta 7°C en el conurbano. El sol aparecerá a pleno y la máxima llegará a 16°C o 18 °C.

Desde el lunes la temperatura subirá de manera gradual hasta alcanzar los 25°C el jueves 29. El martes la máxima rondará los 18°C y el miércoles llegará a 20°C. El salto del jueves vendrá acompañado de cielo despejado.

El viernes 30 y el sábado 31 habrá nubes y claros. Las mínimas serán de 15°C o 16°C, mientras que las máximas rondarán los 23°C.

El fin de semana del sábado 31 y el 1 de noviembre se perfila templado y con buenas condiciones, con un cielo parcialmente nublado.