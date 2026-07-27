Se avecinan 24 horas inestables, con tormentas fuertes, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica: las zonas afectadas

El comienzo de la última semana de julio estará marcado por la inestabilidad en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, ráfagas intensas y abundante actividad eléctrica.

La advertencia alcanza sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde también podría registrarse ocasional caída de granizo. Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto, el tiempo permanecerá mayormente nublado y se prevé un período de inestabilidad durante la segunda mitad de la jornada. Para la ciudad de Buenos Aires se pronosticaron tormentas aisladas por la tarde y chaparrones hacia la noche, con una temperatura máxima cercana a los 19°C.

Pronostico del tiempo

Se avecinan 24 horas inestables: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con Meteored, la segunda semana de las vacaciones de invierno comenzará en Buenos Aires con abundante nubosidad, temperaturas superiores a las habituales para esta época del año y algunos períodos con precipitaciones. El panorama se mantendría dinámico durante los próximos días, aunque sin eventos destacados de lluvias abundantes en el ámbito metropolitano.

Por su parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores del sur de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indicó el organismo.

Estos fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento e importante actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera localizada.

27 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟥 Efecto alto a extremo en la salud

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



❄️ Nevada

🟧 50-150 cm

🟨 10-50 cm



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



🧵➡️ pic.twitter.com/T5WMqrWOV0 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 27, 2026

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Para este lunes, el sitio especializado anticipó un fuerte aumento de la nubosidad desde las primeras horas, acompañado por vientos leves a moderados del noreste. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 12°C en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la máxima rondará los 19°C.

Durante la segunda mitad del día avanzará un frente frío debilitado, que provocará una rotación temporaria del viento hacia el sur y un período de inestabilidad. El medio especializado estimó una probabilidad inferior al 30% de lluvias aisladas y débiles entre el final de la tarde y el comienzo de la madrugada.

El SMN, en cambio, elevó hasta el 40% la probabilidad de precipitaciones para la Capital: prevé tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones hacia la noche. Aunque el AMBA podría atravesar algunas horas con mal tiempo, las advertencias por fenómenos localmente fuertes se concentran principalmente en otros sectores de la provincia de Buenos Aires y del Litoral.

Pronóstico del tiempo extendido

Cuándo mejoran las condiciones en Buenos Aires

El martes podría comenzar con neblinas y bancos de niebla en la Ciudad y, especialmente, en el conurbano, donde se espera una reducción de la visibilidad. Las temperaturas mínimas continuarán por encima de los 10°C y la máxima descenderá hasta aproximadamente 17°C.

Hacia la noche y la madrugada del miércoles se prevé otro breve período de inestabilidad, con una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas.

El jueves sería el día más estable, soleado y fresco de la semana. La temperatura mínima podría bajar hasta 8°C en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la máxima se ubicaría alrededor de los 16°C.

Sin embargo, la mejora durará poco. Para el viernes se espera una intensificación del viento norte, que impulsará nuevamente las temperaturas hasta valores cercanos a los 20°C. Hacia el final de la jornada avanzaría un frente frío más activo, con probables lluvias y tormentas aisladas entre la noche y la madrugada del sábado 1° de agosto.