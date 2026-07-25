Se intensifica el fenómeno del “Súper Niño”, que traerá 72 horas de inestabilidad, lluvias y un cambio sorpresivo de temperatura: las zonas afectadas

La Argentina atraviesa una etapa de tiempo mucho más dinámico y cambiante durante la segunda mitad de julio. Después de un comienzo de invierno caracterizado por la estabilidad, el ingreso frecuente de sistemas de baja presión desde el Pacífico sur comenzó a provocar nuevos episodios de inestabilidad, lluvias y nevadas.

Este escenario, asociado con la intensificación de las condiciones de El Niño, se extenderá durante las próximas 72 horas. Sin embargo, no implicará precipitaciones continuas en todas las regiones: cada zona tendrá fenómenos diferentes y con distinta intensidad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán las lluvias débiles este viernes, antes de un ascenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Pronostico del tiempo

Se intensifica El Niño

De acuerdo con dos informes de Meteored, el tiempo se volvió “muchísimo más dinámico y cambiante” en la Argentina, probablemente como respuesta a las condiciones de El Niño que comienzan a intensificarse en el Pacífico ecuatorial. El sitio también anticipó el regreso de las lluvias al AMBA durante este viernes y la continuidad de los temporales de nieve en la cordillera.

Durante las últimas semanas, esta circulación favoreció distintos episodios de tiempo extremo. El más significativo se produjo en la cordillera central, donde se registra uno de los temporales de nieve más intensos de los últimos 20 años.

📊 De acuerdo con las últimas proyecciones, durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026 existe una probabilidad cercana al 100 % de que continúe la fase de El Niño. Sin embargo, el fenómeno aún está en desarrollo 🧵▶️ pic.twitter.com/bX4jdoPJ25 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 22, 2026

Las zonas afectadas durante las próximas 72 horas

El último fin de semana de julio estará marcado por abundante nubosidad, precipitaciones aisladas y un fuerte contraste térmico entre el norte y el sur del territorio nacional.

La cordillera central seguirá siendo la región más comprometida por las nevadas. Los nuevos ingresos de humedad desde el Pacífico mantendrán las condiciones favorables para la continuidad del temporal, por lo que podrían persistir las complicaciones en rutas y pasos internacionales.

En el AMBA, en cambio, la inestabilidad será de menor intensidad. Un frente frío débil cruzará la región durante este viernes y generará lluvias intermitentes, sin acumulados importantes ni fenómenos severos.

Pronóstico del tiempo extendido

Otros sectores de la Argentina tendrán un fin de semana mayormente gris, con abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Expertos anticiparon que el mapa térmico mostrará diferencias muy marcadas entre el norte y la Patagonia.

En la Patagonia sur, las jornadas anteriores dejaron temperaturas oficiales cercanas a los 20 °C bajo cero, mientras que algunos registros extraoficiales descendieron por debajo de los 25 °C bajo cero. Estas condiciones contrastarán con el ascenso térmico previsto para el centro y el norte del país.