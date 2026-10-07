Se buscan voluntarios para vivir gratis en Mendoza a cambio de colaborar al menos por un mes en un hostel para jóvenes

Argentina cuenta con una importante red de hostales que a menudo ofrecen uno o varios puestos de voluntariado para contribuir en el crecimiento y mejora del espacio a cambio de hospedaje y desayuno gratis. Uno de los que más llamó la atención de los viajeros se halla en la ciudad de Mendoza por su localización y propuestas.

Cómo aplicar al hostel de Mendoza

En la página Worldpackers se publican diferentes opciones y llamados a voluntariado en la Argentina y el mundo. Específicamente, el hostel mendocino tiene varios puntos a favor para atraer a diferentes interesados que quieran vivir allí de entre tres a cuatro semanas en el periodo comprendido de octubre a diciembre.

El voluntariado ofrece diferentes beneficios, desde internet gratis, desayuno, habitación compartida y tours por la ciudad de Mendoza (Fuente: Pexels)

El aviso en el sitio web indica: “Buscamos un voluntario/a responsable y proactivo para apoyar las tareas de recepción durante los turnos de mañana, tarde o noche, según las necesidades del hostal. Más allá de la hospitalidad, ayudarás a promover el hostal a través de iniciativas de marketing, proponer eventos culturales y sociales, fomentar la interacción entre los huéspedes y ayudar a atraer a nuevos visitantes”.

¿Qué hay que hacer?

Trabajo de 30 horas de ayuda por semana.

Turno nocturno: Ayudá con las tareas nocturnas y hacé el lugar más relajante para todos.

Promotor de fiestas: Contribuí a organizar y promocionar fiestas y eventos sociales.

Administración: Encargate del sistema de reservas y los pagos.

Recepción: Ayudá con los check-ins, check-outs y atendé a los huéspedes.

Los beneficios de ser voluntario en este hostel:

1 día libre por semana.

Una cama en un cuarto compartido con otros viajeros.

Una cama en un cuarto compartido con otras personas del voluntariado.

Desayunos gratis cada día de tu estadía.

Descuentos en tours y excursiones de la ciudad.

Libre uso de la lavandería.

Tours gratis por la ciudad.

Pases gratis a las mejores fiestas de la ciudad.

Bicicletas de uso libre.

Clases de danza.

Clases de idiomas.

Uso de la cocina.

Internet de alta velocidad.

Espacio específico para trabajar remotamente.

La invitación aclara que, como requisitos, es necesario hablar inglés fluido o español fluido, tener entre 25 y 35 años y se admiten voluntarios solos, con parejas o dúos de amigos.

Asimismo, remarcaron las reglas a cumplir dentro del establecimiento: “Mantener el orden en la habitación, la ropa de cama limpia, verificar que las reglas de convivencia se cumplan, al igual que el cuidado de los espacios comunes”.