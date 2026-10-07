Se buscan voluntarios para vivir gratis en Mendoza a cambio de colaborar al menos por un mes en un hostel para jóvenes
Esta es una oportunidad para los viajeros amantes de las aventuras y nuevas experiencias; conocé los requisitos y cómo podrías ser parte
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Argentina cuenta con una importante red de hostales que a menudo ofrecen uno o varios puestos de voluntariado para contribuir en el crecimiento y mejora del espacio a cambio de hospedaje y desayuno gratis. Uno de los que más llamó la atención de los viajeros se halla en la ciudad de Mendoza por su localización y propuestas.
Cómo aplicar al hostel de Mendoza
En la página Worldpackers se publican diferentes opciones y llamados a voluntariado en la Argentina y el mundo. Específicamente, el hostel mendocino tiene varios puntos a favor para atraer a diferentes interesados que quieran vivir allí de entre tres a cuatro semanas en el periodo comprendido de octubre a diciembre.
El aviso en el sitio web indica: “Buscamos un voluntario/a responsable y proactivo para apoyar las tareas de recepción durante los turnos de mañana, tarde o noche, según las necesidades del hostal. Más allá de la hospitalidad, ayudarás a promover el hostal a través de iniciativas de marketing, proponer eventos culturales y sociales, fomentar la interacción entre los huéspedes y ayudar a atraer a nuevos visitantes”.
¿Qué hay que hacer?
- Trabajo de 30 horas de ayuda por semana.
- Turno nocturno: Ayudá con las tareas nocturnas y hacé el lugar más relajante para todos.
- Promotor de fiestas: Contribuí a organizar y promocionar fiestas y eventos sociales.
- Administración: Encargate del sistema de reservas y los pagos.
- Recepción: Ayudá con los check-ins, check-outs y atendé a los huéspedes.
Los beneficios de ser voluntario en este hostel:
- 1 día libre por semana.
- Una cama en un cuarto compartido con otros viajeros.
- Una cama en un cuarto compartido con otras personas del voluntariado.
- Desayunos gratis cada día de tu estadía.
- Descuentos en tours y excursiones de la ciudad.
- Libre uso de la lavandería.
- Tours gratis por la ciudad.
- Pases gratis a las mejores fiestas de la ciudad.
- Bicicletas de uso libre.
- Clases de danza.
- Clases de idiomas.
- Uso de la cocina.
- Internet de alta velocidad.
- Espacio específico para trabajar remotamente.
La invitación aclara que, como requisitos, es necesario hablar inglés fluido o español fluido, tener entre 25 y 35 años y se admiten voluntarios solos, con parejas o dúos de amigos.
Asimismo, remarcaron las reglas a cumplir dentro del establecimiento: “Mantener el orden en la habitación, la ropa de cama limpia, verificar que las reglas de convivencia se cumplan, al igual que el cuidado de los espacios comunes”.
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