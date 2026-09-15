Buscan voluntarios en un hostel de Puerto Iguazú con habitación y desayuno incluidos

Se abrió una convocatoria para argentinos y extranjeros que deseen vivir una experiencia de voluntariado en Puerto Iguazú, Misiones. La propuesta consiste en dedicarse al cuidado y mantenimiento de un hostel en la triple frontera. A cambio, se brinda una habitación y desayuno. Enterate de dónde y cómo podés aplicar.

A través del sitio web Workaway, que concentra diferentes proyectos de voluntariado alrededor del mundo con una perspectiva ecológica, se publicó una iniciativa cerca de las cataratas y de la selva, con el propósito de fortalecer el intercambio cultural y de conocer la naturaleza que define a aquella región del país.

El hostel ofrece desayuno y habitación compartida con aire acondicionado para el voluntario (Fuente: Workaway)

El dueño del hostel es Juan Martín, que trabaja en la industria de la hospitalidad desde hace más de 10 años, y en el 2019, durante la cuarentena, creó con su familia el primer y único hostel de la triple frontera, hecho 100% con materiales reciclados, según dice la presentación.

“Fomentamos la cultura del reciclado y el cuidado del medio ambiente y trabajamos con los pequeños actores locales de Puerto Iguazú para que todos los huéspedes puedan conocer el destino más allá de las famosas Cataratas”, indicó Juan Martín.

El beneficio de ser voluntario en un hostel reside en no pagar hospedaje a cambio de trabajo (Fuente: Workaway)

Además, advirtió al voluntario: “No somos solo una cama para dormir, somos la experiencia de vivir el destino a través de los sentidos, con actividades que diseñamos para cautivarlos en su máxima expresión. Esto es vivir la experiencia. Actualmente, somos un equipo de cinco personas que trabajan de forma permanente y en promedio tres voluntarios que se van alternando”.

Quienes decidan sumarse a este proyecto deben tener en cuenta que el voluntariado debe durar dos semanas como mínimo. Debe tener conocimiento del idioma portugués y un nivel intermedio de inglés.

El hostel ofrece un intercambio cultural único con nacionalidades de todos los países (Fuente: Workaway)

El hostel ofrece una cama en habitación compartida, conexión a wifi de 100 MG, un escritorio para trabajar a distancia y desayuno. Las actividades que deberán desarrollarse en el mismo consisten en atender la recepción del sitio al menos por cuatro a cinco horas diarias. Asimismo, deberá organizar las actividades del sitio y mantener la limpieza de cada espacio.

Oportunidades del voluntariado:

Conocer a personas de todo el mundo que visitan nuestra ciudad.

Intercambiar experiencias y vivencias.

Vivir Iguazú como local, conocerlo más allá de las famosas Cataratas.

Socializar con pares.

Diversión asegurada.

Conocer la industria de la hospitalidad.

Conocer Puerto Iguazú, tierra de los guaraníes.

Si te gustan los animales, este es tu lugar. La Selva Misionera alberga cientos de especies.

Si sos amante de las plantas, te vas a enamorar de la frondosa vegetación de nuestra selva Iriapu.

Para conocer el plan de voluntariado u otros que pueden estar dentro de tus posibilidades, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, podés ingresar al sitio oficial de Workaway. Tené en cuenta qué requisitos solicitan y cómo podés cumplir con ellos antes de inscribirte.