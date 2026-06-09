Se avecina un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y descenso térmico: las zonas afectadas

Los próximos días estarán marcados por un progresivo cambio de tiempo en buena parte de la Argentina. Tras jornadas con condiciones relativamente estables, distintos modelos meteorológicos anticipan el regreso de la inestabilidad, con lluvias de variada intensidad y un descenso térmico que comenzará a sentirse durante el fin de semana y se extenderá hacia la próxima semana.

Si bien todavía existe cierto margen de incertidumbre en los pronósticos, los especialistas coinciden en que un nuevo sistema frontal modificará el panorama en varias provincias, especialmente en la región central del país.

El pronostico del tiempo

Cuándo vuelven las lluvias y qué zonas serán afectadas

Según informó Meteored, para el próximo fin de semana aumenta la probabilidad de un retorno de las precipitaciones sobre distintos sectores del centro del país. De acuerdo con las proyecciones del modelo europeo ECMWF, un frente frío avanzaría durante el sábado, favoreciendo la ocurrencia de lluvias débiles y lloviznas, además de un moderado descenso de las temperaturas que se extendería hacia el comienzo de la semana próxima.

El fenómeno impactaría principalmente sobre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y áreas del centro-este del país, donde se prevé un aumento de la nubosidad y condiciones más inestables a medida que avance el fin de semana.

Los expertos remarcan que aún faltan varios días para el evento y que las actualizaciones de los modelos podrán ajustar tanto las zonas alcanzadas como la intensidad de las precipitaciones.

Se espera un pronunciado descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Descenso térmico y cambio de escenario

Además de las lluvias, el ingreso del frente frío provocará una baja de las temperaturas en gran parte de la región central. El cambio se hará más evidente entre el domingo y el inicio de la próxima semana, cuando las marcas térmicas se ubiquen por debajo de los valores registrados en los últimos días.

De esta manera, el comienzo de la próxima semana estará acompañado por un ambiente más fresco, mayor presencia de nubosidad y condiciones meteorológicas más inestables, en un escenario que podría prolongarse durante varios días según las tendencias actuales de los pronósticos.

Cómo sigue el clima durante la semana

Tras el paso de las lluvias, el tiempo mostrará una tendencia más estable en el AMBA, aunque con presencia de nieblas, nubosidad y temperaturas frescas.

El martes la jornada comenzará con nieblas durante la madrugada y la mañana. Luego aparecerán algunos intervalos de sol durante la tarde. No se esperan lluvias. La temperatura oscilará entre 9°C y 14°C.

En tanto, el miércoles se prevé un día mayormente nublado, con algunos rayos de sol aislados. La temperatura irá de 10°C a 15°C y la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%.

El pronóstico del tiempo para esta semana

El jueves arrancará con sol y algunas nubes, mientras que durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad. No hay lluvias previstas. Las marcas térmicas se ubicarán entre 11°C y 16°C.

El cierre de la semana estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado, con algunos momentos de sol. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C, con mayor nubosidad hacia la tarde y la noche.