Se están probando vacunas para interceptar el cáncer de colon en desarrollo antes de que eche raíces

Stacy Norton tenía solo siete años cuando su madre murió de cáncer de colon, una de varias personas de su familia afectadas por tumores agresivos a edades inusualmente tempranas. Décadas después, Norton se arremangó para ayudar a probar si un nuevo tipo de vacuna podría protegerla a ella y a sus propios hijos del cáncer.

La médica de Houston se encuentra entre el millón de estadounidenses que se estima tienen síndrome de Lynch, una mutación genética heredada de uno de sus padres que los coloca en un riesgo extremadamente alto de cáncer colorrectal y también los hace más vulnerables a otros tipos de cáncer. A menudo se les recomienda realizarse colonoscopias anuales, con mucha más frecuencia de lo habitual, que pueden detectar y extirpar crecimientos precancerosos llamados pólipos.

Ahora los científicos están creando vacunas que apuntan a ir más allá, enseñando al sistema inmunológico a interceptar este tipo de cáncer de colon en desarrollo antes de que se convierta en un tumor. Al menos tres posibles vacunas contra el síndrome de Lynch están en desarrollo, incluidas dos en ensayos clínicos iniciales en los Estados Unidos y una tercera que comienza en Gran Bretaña.

La vacuna que Norton ayudó a probar parece lo suficientemente prometedora como para que su investigador principal, Eduardo Vilar-Sánchez, del MD Anderson Cancer Center, espere que un estudio más amplio comience a principios del próximo año.

“Me da esperanza”, dijo Norton, de 59 años, del Hospital Houston Methodist Willowbrook. Ya había sobrevivido a otro cáncer causado por el síndrome de Lynch y tiene dos hijos de poco más de 20 años que heredaron su mutación. Si una vacuna funciona, “quizás no tengan que hacerse una colonoscopia cada año por el resto de sus vidas”.

El síndrome de Lynch es causado por una mutación genética hereditaria

Todos tenemos lo que se conoce como genes de reparación de errores de emparejamiento, que son esencialmente correctores ortográficos que ayudan a corregir los errores de ADN que pueden ocurrir cuando nuestras células se multiplican. Con el síndrome de Lynch, uno de esos genes no puede hacer su trabajo correctamente, lo que dificulta que el cuerpo detenga una acumulación de anomalías que pueden conducir a tumores, a menudo antes de los 50 años.

El cáncer colorrectal es la consecuencia más común. La persona promedio tiene un 5% de riesgo de desarrollarlo durante su vida. El riesgo de un portador del síndrome de Lynch puede llegar hasta el 80%, dependiendo de qué gen defectuoso herede, dijo Vilar-Sánchez.

Otro de los principales riesgos es el cáncer de endometrio, o cáncer de útero. Los portadores del síndrome de Lynch también son más propensos a desarrollar otros tipos de cáncer, incluidos los de páncreas, estómago, ovario y ciertos tipos de cáncer de piel, además de una clase de tumor cerebral que mató a la hermana de Norton a los 25 años.

Norton sabía que algunos familiares de su madre también habían tenido cáncer de colon, pero superó los 40 años antes de que una prueba genética confirmara que tenía síndrome de Lynch. Cambió las colonoscopias ocasionales por controles anuales. Como obstetra y ginecóloga familiarizada con otros riesgos asociados al síndrome, Norton también decidió someterse a una histerectomía preventiva. Los cirujanos descubrieron un cáncer en etapa temprana en el útero que le extirparon.

Posibles vacunas para detener el cáncer causado por genes

Hoy existen dos vacunas que previenen el cáncer: las vacunas contra el VPH y la hepatitis B, que bloquean la infección por esos virus que pueden causar tumores. Pero desarrollar vacunas para prevenir el cáncer provocado por mutaciones genéticas es más complejo que alertar al organismo sobre intrusos externos, como un virus.

Los crecimientos impulsados por el síndrome de Lynch “tienden a acumular cientos de mutaciones que van a generar proteínas nuevas, que no son producidas por nuestras células normales”, dijo Vilar-Sánchez. “Se puede entrenar al sistema inmunológico para reconocer esas proteínas”.

En un estudio inicial, Norton y otros 44 portadores del síndrome de Lynch probaron una vacuna desarrollada por la empresa biotecnológica suiza Nouscom, que enseña al sistema inmunológico a detectar 209 de esas anomalías presentes en lesiones precancerosas causadas por el síndrome. Eso activó células T capaces de destruir tumores y, un año después, las colonoscopias mostraron menos crecimientos precancerosos y ningún pólipo avanzado, informó el equipo de MD Anderson en la revista Nature Medicine.

“¿Podemos estimular aún más el sistema inmunológico para seguir el ritmo de la formación de tumores provocada por el síndrome de Lynch?”, planteó John Marshall, oncólogo de la Universidad de Georgetown y asesor de la Colorectal Cancer Alliance, que no participó en el estudio. “Este primer trabajo sugiere que sí, que tal vez podamos”.

Por primera vez desde 2014, las colonoscopias de Norton realizadas uno y dos años después de la vacunación estuvieron libres de pólipos. Además, forma parte de un subgrupo de participantes que recibió una dosis de refuerzo un año después. Se espera contar con más datos sobre ese seguimiento durante este otoño.

Investigadores de la Universidad de Oxford comenzaron las pruebas iniciales de un enfoque similar para atacar lesiones precancerosas provocadas por el síndrome de Lynch mediante una vacuna desarrollada por Moderna, con sede en Massachusetts, que utiliza la misma tecnología de ARNm de su vacuna contra el Covid-19.

Además, los científicos esperan los resultados de un estudio algo más amplio que compara la vacuna Tri-Ad5, desarrollada por la empresa californiana ImmunityBio y dirigida a diferentes marcadores del cáncer, con un placebo.

¿Está el síndrome de Lynch relacionado con el aumento del cáncer de colon en adultos jóvenes?

Alrededor de 158.000 personas reciben cada año un diagnóstico de cáncer colorrectal en los Estados Unidos. La mayoría tiene más de 50 años. Los casos entre adultos más jóvenes están aumentando, aunque todavía no está claro por qué.

El síndrome de Lynch afecta aproximadamente a una de cada 279 personas. Si bien la mayoría no lo sabe, cada vez más personas podrían descubrir que tienen este trastorno hereditario, dijo Vilar-Sánchez, ya que las pruebas genéticas se analizan con más frecuencia entre quienes tienen antecedentes familiares de cáncer relacionado con el síndrome o desarrollan ciertos tumores a edades tempranas. Eso, a su vez, puede ayudar a determinar si familiares cercanos también están en riesgo.

Para la población general, las guías de los Estados Unidos recomiendan comenzar la detección rutinaria del cáncer colorrectal a los 45 años mediante una colonoscopia u otros estudios. Pero a cualquier edad se recomienda consultar ante síntomas como sangre en las heces o sangrado rectal; cambios en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces durante más de unos días; pérdida involuntaria de peso; y cólicos o dolor abdominal.