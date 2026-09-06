Un incendio se desató este domingo cerca de las 18 en Siga La Vaca, el reconocido restaurante de Puerto Madero ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 1714. Como consecuencia del episodio, dos hombres fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y unas 50 personas fueron evacuadas.

Según informaron fuentes del SAME a LA NACION, el fuego se inició en el sector de la parrilla. Ante la presencia de las llamas, el restaurante se autoevacuó mientras personal de Bomberos trabajaba para controlar el foco.

Se incendió un reconocido restaurante de Puerto Madero: dos personas asistidas y 50 evacuados

Los dos pacientes asistidos son hombres mayores de edad. Ambos fueron atendidos en el lugar durante el intento de sofocar el incendio y, de acuerdo con la información disponible, no fueron trasladados a un hospital.

El operativo sanitario contó con cinco móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia. El foco ígneo fue controlado cerca de las 18.30 y se realizaron las tareas correspondientes luego del incidente.

Otro incendio en Puerto Madero

El último siniestro de magnitud en Puerto Madero había tenido lugar en febrero de 2025. La Torre Renoir 2, un edificio ubicado en Marta Lynch 551, se vio rodeada por las llamas el martes 11 de febrero al mediodía.

Según pudo saber entonces LA NACION por autoridades, se había puesto en marcha un amplio operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar, donde 100 personas fueron evacuadas. Más de 23 pisos se vieron afectados por el fuego.

Al menos 50 personas fueron evacuadas de un edificio en Puerto Madero tras un incendio

El jefe del operativo de Bomberos, Diego Coria, aclaró que, tras controlar las llamas, continuaron realizando inspecciones minuciosas hasta el piso 19. Tras horas de arduo trabajo, los bomberos y personal de SAME asistieron a los residentes a reingresar al edificio hasta el piso 43.

El fuego inició alrededor de las 12.55 en el piso 11, donde se alojan los aires acondicionados “Inició en la unidad donde se encuentran los equipos de refrigeración de los aires acondicionados de cada piso. Hay rejillas en el edificio que hacen de ventilación de estos artefactos. Por allí se propagó”, declaró Coria en LN+.

El despliegue del operativo de los Bomberos de la Ciudad en Puerto Madero

Y agregó: “No hubo personas atrapadas. El edificio se evacuó en orden y sin pánico. El grupo de rescate llegó hasta la terraza y le dijeron a las personas dentro de los departamentos que la situación estaba controlada”.

Varios vecinos se acercaron a compartir sus testimonios. “Tenía la ventana abierta de la cocina que es por donde se empezó a expandir el fuego para arriba. Entró humo negro y llamé a seguridad. Ahí bajamos por la escalera. Cuando vi por la ventana la cantidad de humo negro sabía que era un incendio”, señaló Cinthia a LN+.

El despliegue del operativo del SAME En Puerto Madero

El exfutbolista Mariano “El Tanque” Pavone, que reside en el edificio, compartió su experiencia: “Empecé a ver humo, escuché la alarma de incendios y vi que entró un poco de humo en la salida de servicio del departamento. Agarramos las cosas y bajamos con mi nene y el perro. Estoy un poco angustiado por los vecinos. Sabemos lo que significa un incendio. Fue un momento difícil. Esperamos que no haya heridos”.

La Torre Renoir 2 tiene 175 metros de altura, 51 pisos y fue terminada en 2012. Es el tercer edificio más alto de toda la Argentina. Solo es superada por el Alvear Tower, de 235 metros, y la torre Cavia, de 173 metros. La construcción cuenta con unidades que van desde los 160 metros cuadrados hasta 550 metros cuadrados.

El lugar del incendio

Según publicaciones inmobiliarias, un departamento de 175 metros cuadrados -tres ambientes- se consigue por unos US$1.100.000. Las propiedades incluyen el acceso a una pileta de natación climatizada dentro de la torre, solarium, salón de usos múltiples (SUM), sector de juegos para niños, gimnasio, spa, sauna, baño turno, baño finlandés, ducha escocesa, hidromasaje, salas de relax privado, entre otros amenities.