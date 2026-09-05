Cuándo es la Luna llena de septiembre 2026 en la Argentina

El calendario lunar de septiembre 2026 permite conocer las distintas fases que atravesará el satélite natural durante el noveno mes del año. Entre ellas, la Luna llena es una de las más esperadas, ya que es el momento del ciclo en que puede observarse completamente iluminada en el cielo.

A lo largo del mes, la Luna pasa por cuatro fases principales: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante. Estos cambios forman parte de un ciclo que dura aproximadamente 28 días, por lo que las fechas en las que se producen las distintas fases no se repiten exactamente de un mes a otro y pueden diferir respecto de las que figuran en el almanaque.

En septiembre de 2026, la Luna llena será el sábado 26 de septiembre, según el calendario de fases lunares del Servicio de Hidrografía Naval. De esta manera, durante la última semana del mes el satélite natural podrá verse completamente iluminado, mientras que el novilunio, correspondiente a la Luna nueva, tendrá lugar en la segunda semana.

La Luna llena será el sábado 26 de septiembre (Unsplash/Ganapathy Kumar)

El calendario lunar de septiembre 2026 en la Argentina

El calendario lunar de septiembre queda conformado de la siguiente manera:

Viernes 4 de septiembre: cuarto menguante.

Viernes 11 de septiembre: Luna nueva.

Viernes 18 de septiembre: cuarto creciente.

Sábado 26 de septiembre: Luna llena.

La Luna llena, también denominada plenilunio, se produce cuando el satélite se encuentra en una posición en la que la cara que mira hacia la Tierra recibe la iluminación del Sol y puede observarse prácticamente completa desde nuestro planeta. Es una de las fases más llamativas para quienes disfrutan de observar el cielo y seguir los cambios del satélite a lo largo del mes.

El calendario lunar permite conocer las fechas de las distintas fases de septiembre Magnific

Los aficionados a la astronomía suelen seguir el calendario lunar para conocer cuándo se producirán estos fenómenos y planificar observaciones del cielo. Al mismo tiempo, las distintas fases también tienen un lugar en creencias y tradiciones populares. En ámbitos vinculados con lo esotérico, por ejemplo, se considera que los movimientos de la Luna pueden influir en diferentes aspectos de la vida cotidiana y hasta en el estado de ánimo de las personas.

Uno de los ejemplos más conocidos son las creencias relacionadas con el corte de pelo. Según algunos mitos, elegir una determinada fase lunar podría influir en el crecimiento o el resultado del cabello, aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Por eso, más allá de las interpretaciones populares, el calendario lunar permite seguir de manera precisa los cambios que experimentará el satélite natural durante septiembre.