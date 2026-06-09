Se incendió una cocina en La Rural: 60 personas fueron evacuadas y cuatro recibieron atención médica

Un incendio se registró este lunes por la tarde en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. El foco ígneo se inició en una cocina ubicada en el subsuelo del lugar y provocó una espesa nube de humo que alertó a los visitantes y trabajadores.

Según pudo confirmar LA NACION, el incendio no ocasionó heridos, pero 60 personas fueron evacuadas del lugar y cuatro fueron atendidas por inhalación de humo.

Se registró un incendio en La Rural

El operativo para controlar la situación se realizó durante la tarde de este lunes en el predio de la Sociedad Rural Argentina, ubicado en frente de la calzada circular de Plaza Italia. En el sitio trabajaron efectivos de Defensa Civil, SAME y Bomberos.

Entre las personas que debieron ser atendidas hubo tres mujeres mayores de edad y un hombre. Uno de los afectados fue trasladado al Hospital Rivadavia para brindarle la atención correspondiente.

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