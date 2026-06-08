Oficial: la NASA revela cómo los incendios forestales en California afectan la calidad del aire en EE.UU.

Aunque el humo de los incendios forestales suele asociarse con cielos brumosos y partículas visibles, nuevas investigaciones respaldadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) muestran que sus efectos van mucho más allá de las zonas afectadas por las llamas. Un estudio concluyó que los focos impulsan el aumento de la contaminación por ozono a nivel del suelo en amplias regiones de Estados Unidos.

NASA: los incendios forestales como los de California frenan avances en la calidad del aire

Según la investigación financiada por la NASA, los incendios forestales se transformaron en una fuente cada vez más relevante de contaminación por ozono troposférico, también conocido como smog.

Los científicos determinaron que el impacto acumulado de los incendios forestales a nivel nacional anuló el equivalente a casi cuatro años de mejoras ambientales Ethan Swope - FR171736 AP

Los científicos determinaron que, a nivel nacional, el impacto de los incendios anuló casi cuatro años de avances logrados mediante políticas de control de la contaminación atmosférica.

La agencia espacial explicó que, durante la última década, la influencia de los incendios sobre la calidad del aire se volvió más evidente en gran parte de los estados continentales del país norteamericano.

Los mayores retrocesos se registraron en el Oeste, en estados como California, y el Medio Oeste, regiones donde las mejoras obtenidas gracias a la reducción de emisiones contaminantes comenzaron a desacelerarse o incluso a revertirse.

De acuerdo con John Haynes, gerente del programa de Salud y Calidad del Aire de NASA Earth Action, las observaciones de la Tierra realizadas por la agencia, combinadas con las redes de monitoreo terrestre, permiten identificar riesgos para la calidad del aire que atraviesan fronteras estatales.

El funcionario sostuvo que estas herramientas brindan información clave para que los responsables de la gestión ambiental puedan tomar decisiones más precisas cuando el humo de los incendios afecta a un número creciente de comunidades.

Calidad del aire: el problema invisible detrás del humo de los incendios en California

La investigación destaca que el humo de los incendios en estados como California no solo contiene cenizas, hollín y partículas finas que reducen la visibilidad. También libera gases como el monóxido de carbono, uno de los componentes que favorecen la formación de ozono a nivel del suelo cuando interactúa con otros contaminantes en presencia de luz solar.

El análisis espacial de la NASA detectó que los mayores retrocesos en la calidad del aire se concentran en el Oeste y el Medio Oeste Inciweb widlfire

A diferencia de la capa de ozono ubicada en las partes altas de la atmósfera, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta, el ozono presente cerca de la superficie representa un contaminante perjudicial.

Los especialistas advierten que puede irritar los pulmones, agravar el asma y otras enfermedades respiratorias, además de aumentar los riesgos para niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con problemas de salud preexistentes.

El estudio señala que, a medida que las columnas de humo avanzan y se mezclan con otras fuentes de contaminación, las reacciones químicas continúan desarrollándose. Como consecuencia, los niveles de ozono pueden incrementarse a grandes distancias de los incendios originales.

NASA y la creación de un mapa sin precedentes sobre el ozono

Para comprender cómo evolucionó la contaminación por ozono durante las últimas dos décadas, los investigadores recurrieron a técnicas de aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial capaz de identificar patrones en grandes volúmenes de datos.

Con apoyo del programa de Salud y Calidad del Aire de la NASA, los científicos desarrollaron una base de datos inédita que permitió estimar diariamente los niveles de ozono superficial entre 2003 y 2024 en todo el territorio continental estadounidense. El sistema logró representar la información en cuadrículas de aproximadamente un kilómetro por un kilómetro.

Calidad Del Aire (NASA)

Para elaborar este análisis, el equipo combinó múltiples fuentes de información:

Datos provenientes de cerca de 1000 estaciones terrestres de monitoreo de calidad del aire.

Modelos atmosféricos.

Información meteorológica.

Registros de contaminación asociados a incendios forestales.

Datos satelitales obtenidos por los instrumentos VIIRS y MODIS.

La combinación de estas herramientas permitió reconstruir con mayor precisión la evolución de la contaminación por ozono y evaluar el papel específico desempeñado por los incendios forestales.