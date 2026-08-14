Se inundaron varias calles en Caballito por un arreglo de AySA: hay corte de tránsito

Este viernes por la mañana se inundaron los alrededores de Pedro Goyena y Moreno, en el barrio porteño de Caballito, debido a los trabajos que llevan adelante las cuadrillas de AySA desplegadas en el lugar. Se trata de un corte del servicio programado ante la necesidad de cambiar unas válvulas del sistema de agua.

En tanto, los vecinos no fueron alertados sobre la situación y al despertarse se encontraron con el escenario: veredas y calles tapadas de agua a lo largo de tres cuadras. La inundación afecta el tránsito también, por la reducción de carriles y de la velocidad con la que avanzan los vehículos.

“No tengo ni luz ni agua, salgo a ver y me encuentro con esto. Nunca vi tanta agua de esa forma sobre la calle. Llevan como dos meses de obra, así que debe ser algo grande lo que están haciendo”, comentó un vecino de la zona a LN+.

Otros habitantes del barrio también aseguraron que, pese a ser un procedimiento programado, desde la empresa no se comunicaron previamente para informar que la zona se vería afectada. Además, se espera una demora de algunas horas hasta que se solucione la situación.

El posteo de BA Movilidad respecto a la circulación en la zona

Desde la cuenta oficial de tránsito del Gobierno de la Ciudad (GCBA), BA Movilidad, informaron: “Av. José M. Moreno y Av. Pedro Goyena. Corte total sentido Av. Directorio por obstrucción de calzada”.

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