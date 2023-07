Se quedó sin trabajo, su familia lo sorprendió con una perra y tras viralizarse recibió un mensaje que lo emocionó

escuchar

Juan Ignacio Muller vivió, en los últimos días, dos situaciones contrapuestas pero movilizantes. Por un lado, recibió la peor noticia que cualquier trabajador puede escuchar: fue despedido de su trabajo. Shockeado por la novedad, no llegó a reaccionar que su familia le dio una sorpresa: le tocaron el timbre con una cachorra. Esta historia de momentos contrapuestos la publicó en TikTok y la red social hizo su magia: recibió cientos de mensajes de apoyo para afrontar el desempleo y hasta algunas ofertas laborales. “No me lo esperaba para nada”, comentó en diálogo con LA NACION sobre este laberinto que se unión en una sola salida y lo motivó a seguir adelante.

Tener una mascota a responsabilidad de uno, a pesar de las exigencias que eso supone, es uno de los mayores actos de amor. Si bien muchos planifican este proyecto, hay otros que, por diversas cuestiones, se encuentran con este escenario de manera espontánea. El joven, de Buenos Aires, forma parte de esta segunda lista.

En un video que compartió el pasado 5 de julio en la plataforma virtual, mostró el instante en el que su madre y hermana le obsequiaron una labradora color chocolate. Si bien en un principio se lo vio con una profunda tristeza a raíz de lo sucedido, inmediatamente cambió el ánimo ante la simpatía del animal.

El emocionante video que se viralizó en TikTok

“Me rajaron del laburo hace una semana, pero me trajeron una nueva compañera”, escribió en la descripción de la filmación. Asimismo, en el posteo dejó unas breves palabras con el objetivo de abrir un nuevo capítulo. “Bienvenida, Morgan”, sostuvo sobre su “amiga”.

Si bien Juani expuso el hecho en las redes sociales por el simple acto de presentar a su mascota, nunca esperó que iba a trascender con tal magnitud. En tan solo siete días, acumuló poco más de 2 millones de visualizaciones y fueron cientos los usuarios que se solidarizaron con él a través de gestos que lo dejaron atónito.

Aún en shock por todo lo que se generó, y en declaraciones con este medio, admitió que todo fue una conmovedora sorpresa. “La verdad es que quedarse sin trabajo provoca pasar por un duelo y Morgan hace que me levante de la cama y haga cosas en vez de quedarme lamentando la situación”, explicó.

Sobre el momento en el que su situación laboral cambió radicalmente, aseguró que fue un golpe impensado. Según consignó, su trabajo en una empresa de diseño se desarrollaba con normalidad y nunca había tenido problemas con el personal en otras oportunidades.

La familia del joven que terminó sin empleo le hizo un emotivo regalo (Foto: TikTok: @juani_muller)

“Yo trabajaba bajo la modalidad home office y me pidieron ir a la oficina para revisar unos temas. Llegué a eso de las 9:30 AM y tuve una reunión con mi jefa directa vía call en conjunto con mi director de manera presencial, donde me dieron la notificación. Yo era encargado de la marca, mi puesto era Brand Keeper o custodio de la marca, diseño, tono, entre otros. Tengo estudios de diseñador creativo”, subrayó.

Si bien aún no se encuentra con empleo fijo, admite que, tras pasar por este inconveniente, busca algo que verdaderamente disfrute. “Sinceramente no quiero estar más en algo que no me apasione a menos que la situación sea extrema y no me quede otra. Tengo mucha experiencia en diseño, creatividad y desarrollo cultural de empresas. En la última desarrollé toda su identidad con el logo que tenían, realicé el tono de su marca y hasta ilustré sus ‘mascotas’. Además, estoy con un proyecto de guitarras llamado Müller Guitars. No estoy en una situación donde me vea obligado a agarrar cualquier cosa, pero tampoco hay mucho para elegir”, aseguró.

En cuanto a cómo fue su reacción al ver a la perra, contó que de inmediato explotó de emoción y alegría. Y destacó que le cambió la rutina de manera radical: “El año pasado falleció mi perra Menta, de viejita. Era diabética y se había quedado ciega. Ese tiempo fue muy difícil dado que vivíamos constantemente de veterinaria en veterinaria por todos sus problemas. Luego de lo difícil de esos años no estaba seguro de querer volver a pasar por eso, más que nada por lo mucho que me afectó su muerte, pero aun así siempre decía: ‘Qué lindo tener perro’. Me hizo muy feliz cuando la vi“.

Morgan llevó para ponerle amor a un momento triste y ahora ambos conviven felices en su hogar

Asimismo, hizo hincapié en toda la repercusión que obtuvo el clip en las plataformas virtuales, donde cuenta con un sinfín de mensajes por parte de usuarios que se emocionaron al verlo: “Subí el video a TikTok porque me parecía un lindo momento capturado por mi hermana, además de algo copado para compartir. 2,1 millones de personas me vieron llorar en una red social porque me rajaron del laburo y me trajeron una perrita, no sé si es la manera más adecuada de ser viral, pero tampoco la peor. No me lo esperaba para nada”.

El mensaje y la solidaridad que miles de personas demostraron tener

Pese a que por lo general las redes sociales se ven envueltas de comentarios negativos, en esta ocasión los usuarios sacaron su lado más solidario y, además de apoyo, Juani recibió varios ofrecimientos de trabajo.

“¿De qué laburás loco? Tengo una empresa y estamos con búsqueda abierta de administrativo, tester y Developer Nodejs”, expresó un usuario. “El mejor antidepresivo del mundo mundial, vas a ver que todo va a estar bien”, sostuvo otra joven. “Ay, sos un amor, son malos ratos y va a llegar algo mejor. Voy a estar atenta a las búsquedas laborales de mi trabajo”, remarcó otra.

Algunos de los comentarios que Juani recibió en el video viral de TikTok

Tras recibir cientos de expresiones de aliento, dio un mensaje destinado a aquellos que se encuentran en una situación similar con el objetivo de animarse mutuamente: “No queda otra que levantarse y seguir, pero lamentablemente cuesta… todo es caro y no me puedo imaginar cómo hace la gente que no tiene las herramientas a nivel oportunidades, experiencia y estudio que tengo yo”. De esta manera, a pesar del mal momento, Müller recibió una ayuda que, indudablemente, recordará por el resto de sus días.