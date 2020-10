"Luna Azul": todo lo que hay que saber sobre el fenómeno que ocurrirá mañana

La "Luna Azul" se presenta aproximadamente cada dos años y medio Crédito: Getty Images

Mañana, en la noche del 31 de octubre y en coincidencia con Halloween, saldrá la "Luna Azul". Lo que podría parecer una conjunción tenebrosa y perfecta, en realidad, no implicará ninguna variación en la tonalidad del satélite que se traslada alrededor de la Tierra. Sin embargo, será una buena excusa para levantar la vista hacia el cielo y ser testigos de la segunda luna llena en el mismo mes, que no volverá a acontecer hasta aproximadamente dentro de dos años y medio. También para detenerse y reparar en aquello que actúa como marco de la habitualidad y que -en la vorágine- se pasa por alto.

¿Qué es, en realidad, la "Luna Azul"?

Como explican en el sitio Solar System Exploration, de la NASA, "la primera luna llena del mes ocurrió el 1 de octubre y la segunda, llamada Luna Azul, acontecerá el 31 de octubre". En el Planetario Galileo Galilei, de la ciudad de Buenos Aires, comentan para LA NACION: "Se llama 'Luna Azul' al hecho de que coincidan dos lunas llenas en un mismo mes". Por otro lado, en la NASA señalan que una vieja definición expone que la Luna Azul "es la tercera de cuatro lunas llenas, en una misma estación".

La divulgadora científica y técnica del Planetario Municipal de Rosario, Andrea Costa, puntualiza para LA NACION en por qué el fenómeno ocurre ahora: "En la mayoría de los meses hay una sola luna llena. El mes lunar tiene aproximadamente 29 días, entonces cuando la luna llena se da a principio de mes -como pasó en octubre-, antes de que termine el mes va a haber otra".

Por el nombre que se le otorga, es común esperar encontrar mañana a la luna teñida de azul. Sin embargo, en el Planetario de la Ciudad refieren: "La Luna no se verá azul. El término podría provenir de la coincidencia de haber observado una segunda luna llena, un mismo mes, tras una erupción volcánica, cuya ceniza tornó nuestro satélite un tanto gris o, con muchas ganas, azulado".

En el artículo ¿Qué es una luna azul?, publicado en el blog de la NASA, también hacen referencia a ello: "Contrario a su nombre, una Luna Azul no tiene nada que ver con que la luna tenga un tono azul. De todas maneras, muy raramente hay tintes azules en las lunas por partículas arrojadas a la atmósfera por catástrofes naturales. En 1883, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa tuvo una erupción tan grande, que fue comparada por los científicos a una bomba nuclear de 100 megatones. La ceniza de la explosión se elevó a la atmósfera. Muchas de estas partículas tenían un tamaño de una micra, lo que podría dispersar luz roja y actuar como un filtro azul. Eso resultó en que la luna aparezca azul".

El volcán Krakatoa, en Indonesia, erupcionó en 1883 y las cenizas de la explosión originaron una luna de color azul, que nada tiene que ver con la Luna Azul de mañana Crédito: Google

En dicho portal de la agencia espacial cuentan que "las lunas teñidas de azul aparecieron por años después de la erupción de 1883" y que "se supo que muchos otros volcanes e, incluso, incendios durante la historia afectaron el color de la luna". A pesar de ello, destacan que la "Luna Azul", en realidad, "aparece de color gris pálido y blanco, como la luna de cualquier otra noche".

¿Cómo se verá la luna mañana y a qué prestarle atención?

Costa, en coincidencia, aclara que "va a ser la luna de siempre". La cataloga como "hermosa" y dice que aunque no cambiará su tonalidad, mañana será una buena oportunidad para observarla. "La salida de la luna, como está llena, es casi en el mismo instante en que se pone el sol, están alineados frente a frente. En Buenos Aires, va a salir a las 19.30 y va a estar en la constelación de Aries. Se va a ver a lo largo de toda la noche porque se pondrá recién a las seis de la mañana", detalla.

La técnica rosarina cuenta que la Luna Azul coincidirá con el máximo alejamiento entre el satélite y la Tierra: "La luna tiene momentos que está más cerca y otros en que está más lejos. Mañana va a estar justamente en el apogeo, aproximadamente a unos 406.000 kilómetros de nosotros, por lo cual se va a ver más chica que otras veces".

La "Luna Azul" no modifica el color habitual del satélite Fuente: Reuters - Crédito: Daniel Castellano

Además, da un plus para el momento de contemplar el cielo nocturno: "Ya que van a salir a mirar la luna -empieza a asomar sobre el horizonte Este-, aprovechen porque en este momento hay tres planetas muy lindos para observar. Si dirigen la mirada hacia arriba, yéndose al Oeste, se van a encontrar con un punto brillante color rojizo-anaranjado muy llamativo, es el planeta Marte, que hace muy poco fue su oposición y su máximo acercamiento, por lo cual se lo ve hermoso todavía. Y, un poco más hacia el Oeste, están Júpiter y Saturno. A Júpiter se lo distingue muy bien, porque está con mucho brillo, y Saturno está bastante cerca de Júpiter, un poco menos brillante".

El término "Luna Azul"

Las versiones sobre la construcción semántica "Luna Azul" son múltiples y Costa aclara que todas ellas provienen del Hemisferio Norte. "Algunos dicen que era un viejo dicho como para referirse a algo que generalmente no ocurría. 'Cuando la luna esté azul' podría equivaler a 'cada muerte de obispo'", comenta.

En el sitio Earth's Moon,de la NASA, se hacen eco de dicha interpretación. "Probablemente alguna vez oyeron la frase 'una vez cada Luna Azul', usada para describir algo que sucede infrecuentemente", refieren. Allí señalan que las Lunas Azules astronómicas "tienen un patrón regular y ocurren aproximadamente cada dos años y medio". Después de este octubre, precisan que acontecerán en agosto de 2023, mayo de 2026 y diciembre de 2028.

La coincidencia con Halloween

Este año, la Luna Azul tiene una particularidad: coincide con Halloween. Para que esa intersección se repita, la espera durará 19 años. "Hay algo que se llama Ciclo de Metón, viene del siglo 8 a.C., de la Mesopotamia. Se descubrió que cada 19 años solares, las lunas se repetían. Se repiten en la misma fecha, con una diferencia de horas. Por lo cual la Luna Azul de Halloween ocurrió en 2001 -19 años atrás- y la próxima va a ser en 2039 -19 años después-", indica Costa.

"Blue Moon"

La divulgadora científica, incluso, hace referencia a otra versión acerca del porqué del nombre "Luna Azul". "Como en inglés 'blue moon' apelaría a algo triste, estaría conectado con que por ser la segunda, esta luna estaría triste", refiere.

Blue Moon, en ese sentido, es el título de una exitosa canción escrita por Richard Rodgers y Lorenz Hart, en 1934, a la que le puso voz, por ejemplo, Frank Sinatra. "Luna azul, me viste parado solo, sin un sueño en mi corazón, sin amor por mí. Luna azul, sabías por qué estaba ahí, me escuchaste decir una plegaria por alguien que realmente me podría importar", comienza el tema musical.

A pesar de que está completamente desterrada la posibilidad de ver -desde los patios, los balcones o las terrazas- tintes azules en la luna mañana, la aparición de la segunda luna llena del mes se esgrime como una oportunidad para conocer un poco más sobre aquello que discurre en el universo, a miles de kilómetros y, como dice Costa: "El cielo está en permanente movimiento. Está bueno salir a mirar y cuestionarse. El cielo te invita a hacerte muchas preguntas".