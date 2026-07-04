Se viene Caminos y Sabores 2026: cuándo y dónde es la feria gastronómica que celebra sus 20 ediciones

Caminos y Sabores celebrará este año su 20ª edición con una propuesta que, por primera vez, tendrá lugar en BA Ferial, el nuevo centro de exposiciones y eventos de la ciudad. Durante cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos espacios dedicados a alimentos regionales, bebidas, artesanías y propuestas vinculadas con el turismo y las economías regionales.

Además de la mudanza al nuevo predio, la edición 2026 coincidirá con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, una combinación que permite consolidar a la feria como una de las propuestas del receso para disfrutar en familia.

Caminos y Sabores edición BNA reunirá a más de 500 emprendedores gastronómicos del jueves 9 al domingo 12 en BA Ferial BA Ferial

Más de 500 emprendimientos provenientes de 18 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Fe, ofrecerán una gran variedad gastronómica.

Como es habitual, la feria estará organizada en caminos temáticos, que este año serán nueve: Federal, De los Dulces, De las Picadas, De los Frutos de la Tierra, De las Infusiones, De los Aceites y Aderezos, De las Bebidas, Del Turismo y la Tradición, y De tu Cocina.

La programación también incluirá más de 40 cocineros invitados que participarán de las cocinas en vivo bajo el concepto El Gran Banquete Argentino, en el marco de la celebración por las 20 ediciones. Germán Martitegui, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Santiago Giorgini y Martín Molteni son algunos de los referentes que estarán presentes.

Germán Martitegui, Madame Papín (Mónica Marinaro), Martín Molteni, Juan Gaffuri, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Santiago Giorgini, Nicolás Tykocki, Francisco "Paco" Almeida, Paula Comparatore, Mauricio Asta, Alejandra Temporini y Emiliano Yulita son algunos de los referentes de la gastronomía argentina que serán parte de la edición 2026 Gentileza

Además, habrá más de 50 propuestas culinarias: degustaciones y catas, la primera Jornada de Jóvenes Gastronómicos, el concurso Experiencias del Sabor y la tercera edición de la Copa Alfajor Argentino, que premiará los mejores alfajores del país.

La cita será del jueves 9 al domingo 12 de julio, de 12 a 20, en el BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte.

Contará con un servicio gratuito de transporte en Plaza Italia (Suc. Banco Nación, Santa Fe 4162), con salidas desde las 11.30 hasta las 20.30. Como otra opción, el predio cuenta con estacionamiento propio, así como también parking gratuito sobre la avenida Rafael Obligado.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada general tendrá un valor de $20.000. En cambio, jubilados y personas mayores de 65 años podrán ingresar por $7000, presentando su DNI en boletería.

La admisión será gratuita para menores de 16 años que estén acompañados por un adulto y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Los estudiantes y docentes de carreras de gastronomía, hotelería, turismo y disciplinas afines podrán ingresar sin cargo el jueves 9 y el viernes 10 de julio, presentando constancia, libreta o certificación emitida por la institución educativa.

Un feria que impulsa las economías regionales

Desde su primera edición, realizada en 2005, la feria se consolidó como una plataforma centrada en promover, impulsar y fortalecer las identidades regionales, siendo espacio de encuentro para pequeños y medianos productores gastronómicos de distintas partes del país.

Caminos y Sabores propone un recorrido por la diversidad gastronómica argentina Hernan Zenteno - La Nacion

En 2025 Caminos y Sabores convocó a más de 100.000 visitantes y reunió también a 500 emprendedores de distintas provincias, junto con más de 50 chefs que participaron de las actividades gastronómicas.

Además, las Rondas de Negocios BNA concretaron unas 300 reuniones comerciales y generaron operaciones por más de $10.000 millones, consolidando a la feria como un espacio de promoción para las economías regionales. La experiencia se repetirá este año bajo el slogan “La Ronda más rica del país”, anticiparon los organizadores.