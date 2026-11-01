Se viene un domingo lluvioso: vientos de 22 km/h, 70% de probabilidad de tormentas fuertes y hasta 24° en el AMBA
Habrá lluvias aisladas en las primeras horas del día; a continuación, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional
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Durante la jornada de este domingo 1° de noviembre, las lluvias se apoderarán del firmamento, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio oficial.
La llegada del mes de noviembre está marcada por los fenómenos climatológicos. Es que la aparición de El Niño en el territorio nacional cambió la perspectiva de la primavera, una estación asociada a altas temperaturas y, por lo general, días soleados.
Con tormentas aisladas y fuertes, que se prolongarán durante toda la jornada dominical, las personas deberán organizar planes bajo techo. Durante la tarde-noche, donde la probabilidad aumenta al 70%, la temperatura escalará a los 24° con viento del este a 12 kilómetros por hora.
¿Llueve el lunes 2 de noviembre en el AMBA?
Las primeras horas del lunes 2 de noviembre estarán marcadas por una caída intermitente de agua. Según el SMN, habrá lluvias aisladas durante la madrugada con una temperatura de 16°, viento de hasta 12 kilómetros por hora proveniente del sur.
Con el correr de las horas, las precipitaciones se disiparán y darán paso a la salida del sol. El pronóstico marca un cielo parcialmente nublado, con 26°. En las últimas horas del día, las nubes ocuparán gran parte del firmamento y, en consecuencia, el termómetro descenderá a los 20°.
Así estará le tiempo el resto de la primera semana de noviembre
|Día
|Temperatura
|Pronóstico
Martes 3 noviembre
16 min - 22 max
Nublado. Probabilidad de lluvias
Miércoles 4 de noviembre
14 min - 24 max
Mayormente nublado
Jueves 5 de noviembre
14 min - 25 max
Algo nublado
Viernes 6 de noviembre
16 min - 25 max
Algo nublado
Sábado7 de noviembre
13 min - 23 max
Parcialmente nublado
Qué es el fenómeno de El Niño
El Niño, fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y altera el clima global, muestra un fortalecimiento. Expertos anticiparon en 2026 que el proceso lleva a un “Super Niño” de máxima intensidad, lo que amenaza al Litoral argentino con lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas entre octubre y febrero próximos.
Su nombre, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), proviene de marineros y pescadores que notaron la corriente cálida y la baja de capturas cerca de Navidad, en alusión al niño Jesús. El fenómeno ocurre por el debilitamiento de los vientos alisios del este; su contraparte, La Niña, se da por el enfriamiento de aguas y vientos intensificados. Ambos se alternan cada dos a siete años, con etapas neutras de temperaturas normales.
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